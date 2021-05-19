"أبل ميوزيك" تعلن تقديم بث "Hi-Fi" دون تكلفة إضافية.. و "أمازون" ترد

أعلنت شركة ”أبل“ عن وصول وشيك لموسيقى عالية الدقة دون ضياع، إلى خدمة البث ”Apple Music“. وبالتالي تقديم خدمة صوتية دون فقدان الجودة ودون تكاليف إضافية للمستخدم.

وفقًا ‏للمجلة الأمريكية المتخصصة في الموسيقى ”بيلبورد“، ستبدأ ”Apple Music“ في تقديم البث عالي الدقة ”Hi-Fi“، دون أي تكلفة إضافية للمشتركين اعتبارًا من يونيو 2021.

وكرد فعل على ذلك، أعلنت شركة ”أمازون“ العملاقة أنها ستتوقف ايضًا عن فرض رسوم على مشتركي خدمتها ”Amazon Music Unlimited“.

وإلى جانب الصوت عالي الجودة، ستضيف المنصة الدعم من خلال نظام دولبي أتموس للصوت المحيطي، مقابل 9.99 دولار شهريًا أو 14.99 دولار للاشتراك العائلي.

ووفقًا للميزة الجديدة، سيتمكن المشتركون من الاستماع إلى أكثر من 75 مليون أغنية بجودة القرص المضغوط، التي تبلغ 16 بت عند 44.1 كيلو هرتز وقد يرتفع معدل النقل هذا إلى 24 بت عند 48 كيلو هرتز على أجهزة أبل.

ولكي يتم السماح بصوت عالي الدقة، سيتطلب الأمر توافر محول تناظري، كما يجب على المشتركين تشغيل أحدث إصدار من ”Apple Music“، ويمكنهم فعل ذلك عبر الانتقال إلى الإعدادات ثم الموسيقى ثم جودة الصوت. ومن هناك، يمكنهم اختيار الدقة.

وفي السياق ذاته، ستسمح ”Amazon Music HD“، التي كانت تكلف 5 دولارات إضافية في السابق، للمشتركين ببث الصوت بجودة القرص المضغوط CD أو أعلى، مع أكثر من 70 مليون أغنية.

وكانت منصة ”سبوتيفاي“ أعلنت في آواخر فبراير، أنها ستقدم مستوى جديدًا من الدقة العالية، لكنها لم تحدد ما إذا كان ذلك يتعلق بجودة الصوت أو كان هناك أي تكاليف إضافية.