ناسا تكشف عن خطط لاستكشاف قمر زحل وإعادة أي كائن فضائي إلى الأرض

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ عن تمويلها منحة بحثية لدراسة طريقة لإرسال مهمة إلى قمر زحل المسمى ”تيتان“، وإعادة أي شكل من أشكال الحياة الفضائية التي تكتشفها إلى كوكب الأرض.

ومن المقرر أن تستمد رحلة العودة للمسبار، والتي تهدف إلى إعادة ”المركبات العضوية“ إلى الأرض لمزيد من الدراسة، وقودها من بحيرات الميثان الشاسعة على سطح القمر.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قدمت وكالة الفضاء مؤخرًا منحة قدرها 125000 دولار إلى مركز أبحاث جلين التابع لـ“ناسا“ في كليفلاند، لتحديد ما إذا كانت هذه المهمة ممكنة.

وبالإضافة إلى المحيط السائل الذي يعتقد العديد من العلماء أنه يمكن أن يكون موطنًا للحياة، يحتوي قمر ”تيتان“ على فئة من المركبات الكيميائية على سطحه وفي غلافه الجوي، والمعروفة باسم الثولين، والتي لا توجد على الأرض.

وهذه المركبات، التي تقترح البعثة استعادتها، تحتاج للتحليل في مختبرات الأرض.

وقالت ناسا إن ”الثولين“ يمكن أن يكون أيضًا“بعض اللبنات الأساسية للنظام الشمسي التي يمكن أن تساعدنا بفهم أصل الحياة على كوكبنا“.

يذكر أن الضغط الجوي لقمر ”تيتان“ من شأنه أن يجعل هبوط المركبة الفضائية على سطحه أسهل بكثير من الهبوط على المريخ.

ويعد ”تيتان“، ثاني أكبر قمر في النظام الشمسي، ويحتل المرتبة الثانية بعد كوكب قمر ”جانيميد“ لكوكب المشترى، وهو مغطى بمحيط عالمي يتكون بالكامل من الميثان السائل.

ويتميز ”تيتان“ بأنماط مناخية قاسية، حيث تصل درجة حرارة سطحه إلى – 290 درجة فهرنهايت (-178 درجة مئوية)، وهو الأمر الذي أثار اهتمام العلماء لسنوات.

وقال جيفري لانديس، الباحث العلمي الرئيس في مختبر كومباس، إن تيتان هو عالم رائع مغطى بمركبات عضوية محمية بجو كثيف من النيتروجين ويحتوي على بحار غاز طبيعي سائل بحجم وعمق بحيرات الأرض الكبرى على سطحه.

وتتكون صخور ”تيتان“ من جليد مائي يمكن أن يذوب باستخدام الحرارة من مصدر نووي ثم يتحلل كهربائيًا، وشرح أن إنتاج وقود الصواريخ على تيتان لن يتطلب معالجة كيميائية، فكل ما على الرواد فعله هو استخدام أنبوب ومضخة لأن الميثان في حالة سائلة بالفعل