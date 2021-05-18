ابتكار تقنية تستخدم هوائي الراديو لإنتاج الكهرباء من الحرارة الزائدة

نجح فريق بحثي في ابتكار طريقة غير مسبوقة بتحويل وظيفة أنظمة الهوائيات المستخدمة بشكل شائع في راديو السيارات لالتقاط الموجات لتعمل بكفاءة في التقاط الحرارة الزائدة في محيطها، وتحويلها إلى كهرباء قابلة للاستخدام.

وقدمت أمينة بلقاضي الباحثة الرئيسية في الدراسة، التي أجراها قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب والطاقة ECEE في جامعة كولورادو بولدر الأمريكية، شرحا حول التقنية المبتكرة.

وقالت بلقاضي: إن التقنية الجديدة تسمى ”تعديل أنظمة السلك الهوائي“ rectifying Rectennas ريكتيناس، حيث تمتص الحرارة الزائدة في محيطها وتسخنها وتحولها إلى طاقة، وإن النوع الجديد من أنظمة ”ريكتيناس“ التقليدية التي تستخدم في الهوائيات، وتحول عادةً الموجات الكهرومغناطيسية إلى كهرباء.

وذكر موقع ”Nanowerk“ لأخبار البحوث التقنية، اليوم الثلاثاء، أن دراسات سابقة اقترحت أن تعمل تقنية ريكتيناس على حصاد الحرارة المنبعثة من مداخن المصانع وأفران المخابز التي تذهب بلا جدوى.

كما اقترحت تثبيتها على المناطيد التي تطير عالياً فوق سطح الأرض لالتقاط الطاقة المشعة من الأرض إلى الفضاء الخارجي، ولكن لم تحقق هذه الدراسات أهدافها.

وصمم الباحثون في جامعة كولورادو بولدر جهازاً صغيراً جدًا لا يرى بالعين المجردة، حيث يعمل أكثر كفاءة بنحو 100 مرة من الأدوات المماثلة المستخدمة لحصاد الطاقة من الحرارة في محيطه.

وأوضحت بلقاضي أنه في تقنية ريكتيناس التقليدية يجب أن تمر الإلكترونات من خلال عازل لتوليد الطاقة، ولكن تضيف هذه المواد العازلة الكثير من مقاومة الأجهزة لإنتاج كمية من الكهرباء.

وفي الدراسة الجديدة، قرر الباحثون إضافة مادتين عازلتين إلى جهازهم، وليس مادة عازلة واحدة فقط، حيث كان لهذه الإضافة تأثير غير متوقع لإنشاء ظاهرة نشطة تسمى ”البئر الكمي“، حيث تمر الإلكترونات من خلال المادة الصلبة دون مقاومة للطاقة في عملية تسمى ”النفق الرنيني“ resonant tunneling.

واختبر الفريق البحثي التقنية في المختبر، حيث أنشأوا على طبق ساخن شبكة من حوالي 250000 ريكتيناس، ثم رفعوا من درجة الحرارة.

وكان الجهاز قادراً على التقاط أقل من 1٪ من الحرارة المنتجة من الطبق الساخن، حيث يعتقد الباحثون أن هذه النسبة سترتفع، مع استخدام مواد عازلة مختلفة.

بدوره، قال جاريت موديل المؤلف المشارك في الدراسة: ”في الوقت الحالي كفاءة الجهاز منخفضة ولكنها ستزداد، حيث يجب أن يكون صغيرا جداً وبحجم أرفع عدة مرات من شعرة الإنسان حتى يعمل بكفاءة“.

ويطمح الباحثون أن توضع تقنية ريكتيناس الجديدة يوما ما فوق كل شيء على الأرض من الألواح الشمسية على الأرض إلى المركبات الجوية لالتقاط الحرارة الزائدة من كل مكان وحتى من الفضاء الخارجي، وتحويلها إلى طاقة في أي وقت.

وظهرت تقنية ريكتيناس لأول مرة في عام 1964، عندما استخدم المهندس الأمريكي وليام براون موجات الميكروويف لتشغيل طائرة هليكوبتر صغيرة.