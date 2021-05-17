الكشف عن مواصفات ساعة "هواوي" الذكية لقياس ضغط الدم

تخطط شركة ”هواوي“ لإصدار أول ساعة ذكية في العالم بوظيفة قياس وتتبع ضغط الدم، وفقًا لما أعلن مسؤول بالشركة على الشبكة الاجتماعية الصينية ”ويبو“، يوم الإثنين.

وقال رئيس قسم الهواتف الذكية في ”هواوي“ هوا هيغانغ، إن الساعة الذكية للشركة، التي تتميز بتتبع ضغط الدم، قد اجتازت مؤخرًا المعايير المعنية، وستبدأ تجارب سريرية مع مؤسسات طبية مهنية، ومن المتوقع إطلاقها في النصف الثاني من العام الجاري.

وتأتي الساعة الذكية بشاشة كبيرة مستطيلة الشكل مع زرين، وستأتي أيضًا مع ميزة مراقبة (ECG مخطط القلب الكهربائي) للكشف عن العلامات المبكرة لأمراض القلب.

ويخطط عملاق التقنية الصيني لدمج وظيفة تتبع ارتفاع ضغط الدم وفحص أمراض القلب التاجية، جنبًا إلى جنب مع القياس الذكي لدرجة حرارة الجسم.

وكان بعض المصنّعين أعلنوا عن تزويد أجهزتهم القابلة للارتداء الذكية بميزة قياس ضغط الدم، لكن حتى الآن لم تظهر أي منها في السوق فعليًا.

وذكرت تقارير أن ”هواوي“ ستعلن عن ساعتها الذكية مع سلسلة هواتف ”P50“ التالية، كما تشير تقارير إلى أن الساعة ستعمل بنظام ”HarmonyOS“ وبطاقة ”‎eSIM“‎ الإلكترونية.