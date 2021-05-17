الكشف عن مواصفات جديدة لجهاز "Galaxy Tab S7 FE"

تعمل شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، على إصدار جهاز لوحي جديد، سيكون نسخة من ”Galaxy Tab S7 +“.

وكان من المتوقع في البداية، أن يتم الكشف عن الجهاز اللوحي باسم ”Galaxy Tab S7 Lite“ أو ”Galaxy Tab S7 XL Lite“، إلا أنه تم الكشف أن الجهاز سيأتي تحت اسم ”Galaxy Tab S7 FE“.

ويأتي ذلك، بعد أن أعادت سامسونغ العلامة التجارية ”Fan Edition“ العام الماضي مع إصدار ”Galaxy S20 FE“، مشيرة إلى أن طرازات ”Fan Edition“ الجديدة ستصدر بانتظام.

وكشفت التقارير عن أن جهاز ”Galaxy Tab S7 FE“ سيمتلك سعة البطارية نفسها، الخاصة بجهاز ”Galaxy Tab S7 +“، وهو أغلى جهاز لوحي أنتجته شركة ”سامسونغ“.

ومن المقرر أن يأتي ببطارية سعتها المقدرة 9800 مللي أمبير، والسعة المعلن عنها 1090 مللي أمبير في الساعة، وهي سعة جهاز ”Galaxy Tab S7 +“ نفسها. كما ستكون سرعة الشحن -أيضًا- مرتفعة، مثل سرعة جهاز ”Galaxy Tab S7 +“.

وكشفت تقارير سابقة، عن أن جهاز ”Galaxy Tab S7 FE“ يحتوي على شاشة ”TFT LCD“ مقاس 12.4 بوصة مع دعم قلم ”S Pen“، كما أنه سيعمل بمعالج ”Snapdragon 750G“ مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت، ونظام تشغيل ”Android 11″، ومن المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن الجهاز اللوحي في الأشهر المقبلة.