ابتكار يعيد تدوير شفرات توربينات الرياح القديمة بالكامل‎

كشفت شركة ”فيستاس“ Vestas الدنماركية لصناعة توربينات الرياح، اليوم الإثنين، عن ابتكار تقنية ثورية ستنهي عصر إهدار شفرات توربينات الرياح القديمة، والتي يصعب إعادة تدويرها، حيث ستعمل التقنية الجديدة على إعادة تدويرها بالكامل؛ لاستخدامها مرة أخرى.

ووفقا لموقع ”ياهو“ الإخباري، طورت الشركة الدنماركية مشروع التقنية بالتعاون مع المعهد التكنولوجي الدنماركي، وجامعة آرهوس الدنماركية، وشركة أولين Olin الأمريكية للمنتجات الكيميائية، والتي تنتج مادة راتنج الصمغية لشفرات التوربينات.

وشرحت شركة ”فيستاس“، أن شفرات التوربينات تصنع عادةً عن طريق تسخين مزيج من الزجاج أو ألياف الكربون، ومادة الإيبوكسي راتنج اللزجة والتي تجمع بين المواد، حيث توفر مادة مركبة قوية وخفيفة الوزن، ولكنها تجعل من الصعب فصل هذه المواد لإعادة تدويرها.

وبينت ”فيستاس“، أنه باستخدام التقنية الجديدة، يتم فصل الزجاج أو ألياف الكربون عن الراتنج، ثم تقوم المواد الكيميائية بفصل الراتينج عن المواد الأساسية، لتبقى شبيهة بالمواد الخام، ويمكن استخدامها بعد ذلك لبناء شفرات توربينات جديدة.

ويهدف المشروع إلى تطوير التقنية الجديدة على نطاق صناعي في غضون ثلاثة أعوام، حيث ترى فيستا إمكانية استخدامها في إعادة تدوير مكونات الطائرات والسيارات القديمة.

وكانت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج البريطانية في عام 2017، توصلت إلى أن شفرات التوربينات القديمة ستشكل 43 مليون طن من النفايات في عام 2050، مبينةً أن معظم هذه الشفرات تنتهي في مكبات النفايات؛ لأنه من الصعب إعادة تدويرها.

من ناحيته، قال ألان بولسن رئيس قسم الاستدامة والمواد المتقدمة في شركة فيستاس في بيان: ”بفضل التقنية الجديدة لم يعد هناك حاجة إلى التخلص من شفرات التوربينات في مكبات النفايات“.