الكشف عن مواصفات سيارة تسلا "Model S Plaid"

ظهر النموذج الأولي لسيارة تسلا الجديدة ”Model S Plaid“ مع جناح قابل للسحب في صندوق السيارة على حلبة سباق ”لاجونا سيكا“ في كاليفورنيا، في محاولة لتحطيم بعض الأرقام القياسية.

وتستخدم تسلا حلبة سباق ”لاجونا سيكا“ لاختبار أداء سيارتها، ومما لا شك فيه أن تسلا الأمريكية هي أهم المنافسين في قطاع السيارات الكهربائية، وبينما لم تكشف تسلا النقاب عن سيارة ”Model S Plaid“ بعد؛ إلا أن هذا التقرير يستعرض بعض المواصفات الخاصة لسيارتها الجديدة.

ويأتي الإصدار الجديد من سيارة ”Model S Plaid“ بتصميم داخلي أكثر أناقة وعدد غير قليل من الميزات الجديدة، وأعلنت تسلا عن مدى 390 ميلا، وسرعة قصوى تصل إلى 200 ميل في الساعة، وتسارع من 0 إلى 60 ميلا في الساعة بأقل من ثانيتين، وتقطع مسافة ربع الميل في 9.23 ثانية.

وبالنسبة للقوة، تأتي سيارة ”Model S Plaid“ الجديدة بثلاثة محركات كهربائية، وحزمة بطاريات جديدة، لتولد قوة 1020 حصانا، وتقطع مسافة 627 كيلومترا في الشحنة الواحدة.

في الوقت نفسه، كشفت تسلا النقاب عن سيارة ”Model S Plaid+“، وسيكون للسيارة الكهربائية أكثر من 520 ميلا من المدى، وسرعة قصوى تصل إلى 200 ميل في الساعة، وتسارع من 0 إلى 60 ميلا في الساعة في أقل من 1.99 ثانية.

ومن المتوقع أن تطلق تسلا سيارة ”Model S Plaid“ في أواخر الصيف، أما سيارة ”Model S Plaid+“ فمن المتوقع طرحها في منتصف عام 2022.