علماء يطورون تقنية لفحص الدماغ دون التأثر بحركة الجسم

طور فريق بحثي من جامعة فرجينيا الأمريكية للتكنولوجيا، تقنية جديدة تفحص الدماغ من خلال المجالات المغناطيسية، حيث لا تتأثر بالحركة كما تقنية الرنين المغناطيسي والتي تتطلب من المريض أثناء خضوعه للفحص عدم التحرك واتخاذ وضعية مستقيمة.

وقال الباحثون: ”أثناء قراءتك لهذا الخبر، تولد خلايا دماغك تيارات كهربائية، ينبعث منها مجالات مغناطيسية متناهية الصغر، حيث يمكن قياس هذه المجالات المغناطيسية باستخدام تقنية جديدة لتصوير الدماغ وتسمى قياسا بصريا للمجال المغناطيسي الذي يتم ضخه في الدماغ ”optically pumped magnetometry“ OPM.

وذكر موقع Augusta Free Press الإخباري، اليوم الأحد، أن الفريق البحثي بدأ في اختبار التقنية، وقياس الإشارات المغناطيسية الدقيقة للدماغ على اثنين من المتطوعين في البحث، وذلك في وقت واحد خلال تفاعلاتهما الاجتماعية وجها لوجه، لالتقاط التعقيد الثري من إشارات الدماغ في الوقت الحقيقي.

وصمم الباحثون تقنية OPM من جهاز خفيف الوزن وقابل للارتداء على شكل قبعة، حيث أنه متصل بأسلاك تستخدم رقائق استشعار الكم، لقياس درجة القوة والموقع الأصلي للمجالات المغناطيسية المنتجة بواسطة الدماغ البشري.

وتسمح التقنية بقياس نشاط دماغ المتطوعين الاثنين أثناء تحركهما وتفاعلهما وحتى عند جلوسهما في وضع مستقيم، وذلك على عكس التصوير بالرنين المغناطيسي المزعج والذي يتطلب على المشاركين بهذا الفحص الاستلقاء والبقاء ساكنين.

وشرح الفريق البحثي، أن تقنية OPM حساسة للغاية، حيث تلتقط المجالات المغناطيسية الدقيقة على المقياس الكمومي بنطاق Femtoteslas ”فيمتوتيسلا“، أصغر بمليار مرة من المجال المغناطيسي للأرض.

وتعمل التقنية الجديدة عن طريق تمرير شعاع ليزر عبر خلية زجاجية مملوءة بالبخار، حيث تتولد المجالات المغناطيسية من خلال تحويل الدماغ لمستويات الطاقة الذرية للبخار في الخلية، وإما يتحسن تيار ضوء الليزر أو يتلاشى.

ويكتشف مستشعر الخلية التغييرات في شعاع الليزر وينتج تيارا كهربائيا متناسبا مع كمية ضوء الليزر الذي يمر عبرها، ويحول الإشارة المغناطيسية إلى إشارة كهربائية.

واستخدم الباحثون النمذجة الحاسوبية لتصور موقع مناطق الدماغ التي تكون أكثر نشاطا خلال أداء مهام معينة، مثل النقر بالإصبع أو ممارسة لعبة مع مشارك آخر.

وحتى تعمل المستشعرات بدقة في التقنية الجديدة، كان الباحثون بحاجة للقضاء على الإشارات المتداخلة والتي تعكر من دقة هذه البيانات، مثل حركة مرور السيارات القريبة، أو وجود قطع معدنية، وحتى نواة الأرض، حيث جميعها تنتج إشارات مغناطيسية متداخلة.

وأنشأ الفريق البحثي لهذا السبب مختبر تقنية OPM داخل غرفة محمية مغناطيسيا ومصنوعه من سبيكة mu-metal موميتال، وهي سبيكة من النيكل والحديد، وتستخدم لحماية المعدات الإلكترونية الحساسة من الحقول المغناطيسية الثابتة أو منخفضة التردد.

كما واستخدم الباحثون لضمان دقة التقنية، لفائف إضافية لمزيد من الحماية من الإشارات المتداخلة المتبقية.

وكشف الفريق البحثي، أن التقنية تفتح مجالات جديدة لدراسة أدمغة الرضع والأطفال والذين يعانون من اضطرابات الحركة، بينما هم مستيقظون ويتحركون.

وقال ريد مونتاج، الباحث الرئيسي في المشروع: ”لم يكن لدينا القدرة أبدا لإجراء مثل هذه القياسات المغناطيسية الحساسة المباشرة، والآن يمكننا دراسة التفاعلات الاجتماعية للبشر من جميع الأعمار والحالات“.