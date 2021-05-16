بعد دقائق من إقلاعه.. فشل المرحلة الثانية لإطلاق صاروخ "روكيت لاب"

أعلنت شركة ”روكيت لاب“ الأمريكية فشل إقلاع صاروخ ”Rocket Lab Electron“ الذي يحمل قمرين تجاريين في مهمتها العشرين.

وواجه الإطلاق مشكلة كبيرة بعد أن اشتعل محرك المرحلة الثانية بعد دقائق فقط من إقلاعه.

وفشل الإطلاق بعد أقل من 3 دقائق من إطلاق الصاروخ من مجمع الإطلاق ”1 في روكيت لاب“ في شبه جزيرة ماهيا بنيوزيلندا؛ ما أسفر عن فقدان قمرين صناعيين لمراقبة الأرض لشركة ”Black Sky“.

وأعلنت شركة ”روكيت لاب“ عبر حسابها على ”تويتر“ أن الجزء الأول من الصاروخ انطلق كما كان مخططا له، ولكن خلال المرحلة الثانية من الإشعال انقطع المحرك وفشل الصاروخ في الوصول إلى المدار المحدد له.

وقالت الشركة ”الصاروخ كان يحمل قمرين صناعيين تجاريين تابعين لإحدى الشركات التي تعمل في مجال الأقمار الصناعية.. نحن نأسف بشدة لعملائنا، فقد حدثت المشكلة بعد وقت قصير من إطلاق المرحلة الثانية“.

وفي تغريدة ثانية أكدت الشركة أن فريقا من المختصين يحققون في أسباب شذوذ الصاروخ وتحديد السبب الجذري لحدوث هذا الانحراف وتفاديه ولعودة الصاروخ بأمان إلى المنصة بأسرع ما يمكن.

يذكر أن شركة ”روكيت لاب“ حققت نجاحا كبيرا في 17 عملية إطلاق سابقة، بينما فشلت في 3 عمليات أخرى، إحداها في يوليو/تموز 2020، نتيجة عطل في المحرك حدث أثناء احتراق المرحلة الثانية.