في أول مهمة لها.. هبوط مركبة فضائية استكشافية صينية على سطح المريخ

سجلت الصين اليوم السبت علامة فارقة في سباقها الفضائي من خلال هبوط مركبة استكشافية على سطح المريخ بنجاح في مهمتها الأولى إلى الكوكب الأحمر.

وأفادت وسائل إعلام حكومية صينية اليوم، أن مستكشف Tianwen-1 وصل إلى مدار المريخ في فبراير 2021 بعد إطلاقه على صاروخ لونغ مارش 5 في يوليو 2020.

ونقلًا عن موقع ”space. com“، هبطت السفينة ذات الست عجلات التي تعمل بالطاقة الشمسية بنجاح في سهل يوتوبيا بلانيتيا، في نصف الكرة الشمالي من الكوكب، وبعد ذلك تمكنت من إرسال إشارات إلى الأرض، وفقًا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA).

وقال مدير وكالة الفضاء الوطنية الصينية ”تشانغ كيجيان“ من مركز التحكم في الفضاء الجوي في بكين بعد تأكيد الهبوط: ”كانت مهمة استكشاف المريخ ناجحة تماما“.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في إعلانها عن الهبوط، على أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: ”تركت الصين بصمة على كوكب المريخ لأول مرة، وهي خطوة مهمة لاستكشاف الفضاء في بلادنا“.

واستغرق الأمر أكثر من ساعة لتأكيد نجاح المسبار، حيث اضطر Zhurong إلى نشر ألواحه الشمسية وهوائياته أولًا لإرسال إشارات، والتي بدورها استغرقت حوالي 17 دقيقة للوصول إلى الأرض بسبب المسافة الكبيرة التي تفصل بين الكواكب.

وكانت الولايات المتحدة قد حققت 9 عمليات هبوط ناجحة على سطح المريخ منذ عام 1976، كما هبط الاتحاد السوفيتي على الكوكب في عام 1971، لكن المهمة فشلت بعد أن توقفت المركبة عن إرسال المعلومات بعد هبوطها بفترة وجيزة.

وتقوم حاليًا مركبة جوالة وطائرة هليكوبتر صغيرة تابعة لـ“ناسا“، باستكشاف المريخ منذ فبراير، وتتوقع ناسا أن يجمع المسبار أول عينة له في يوليو لإعادته إلى الأرض.