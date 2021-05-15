تزويد سلسلة "iPhone 13" بشريحة "FaceID"

قلصت شركة ”آبل“ الأمريكية حجم ”النوتش“ في سلسلة ”iPhone 13“ المقبلة، وتتطلع الشركة إلى تصغير حجم شرائح ”VCSEL“ المستخدمة في عمليات مسح الوجه ثلاثية الأبعاد بنسبة 40 – 50 %.

ويعد حجم الشريحة أصغر مرتين من تلك المتواجدة في الإصدار السابق من الهاتف الشهير ”iPhone 12“.

ومن المقرر أن تلعب هذه الشريحة المصغرة دورًا رئيسًا بتقليص الحجم الكلي للنوتش، وسيتم أيضًا استخدام نفس الشريحة في أجهزة ”iPad“ المستقبلية مع ”FaceID“.

وعند تطبيق ”النوتش“ الأصغر، ستقوم ”آبل“ أيضًا بتحريك السماعة للأعلى بالقرب من الجزء العلوي من الإطار.

وأشارت التقارير أيضًا إلى أن فتحات الكاميرا في سلسلة ”iPhone 13“ ستكون أكثر سمكًا وأكبر، ومن المتوقع أن يأتي إصدار ”Pro“ بشاشة ”LTPO AMOLED“ بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع كاميرات محدثة وأحدث شريحة من ”Apple A15“.

كما كشفت التقارير السابقة أن ”آبل“ تعتزم طرح ”iPhone 13 mini“ بتصميم جديد للكاميرات، حيث تحافظ على الإطار المربع للكاميرات، إلا أنها تقوم بتغيير ترتيب الكاميرات المزدوجة من الوضع الرأسي إلى المائل، كما أنها ستنقل منفذ الميكروفون الذي كان موجودًا في مربع الكاميرا في السلسلة الحالية إلى مكان آخر.