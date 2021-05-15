"سامسونغ" تطرح رسميا أجهزة Galaxy Book و Book Pro وBook Pro 360 المحمولة

أصدرت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، رسميًا، 3 أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة في سلسلة Galaxy Book““ عالميًا.

وتحتوي السلسله على أجهزة Galaxy Book وGalaxy Book Pro وGalaxy Book Pro 360، وجميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الثلاثة ومتعددة الاستخدامات مزودة بشاشة AMOLED ممتازة.

جهاز Galaxy Book

يتميز جهاز Galaxy Book بتصميم نحيف ويقدم بعض التحسينات عن سابقه، كما يحتوي على شاشة AMOLED مقاس 15.6 بوصة تتميز بوظيفة مقاومة التوهج لتحسين تجربة المشاهدة، بفضل زاوية المشاهدة الواسعة التي تبلغ 170 درجة.

ويتوفر جهاز Galaxy Book المحمول بسعر يتراوح من 860 دولارًا إلى 1465 دولارًا، اعتمادًا على سعة ذاكرة النظام ووحدة المعالجة المركزية والأساسيات الرئيسية الأخرى.

جهاز Galaxy Book Pro

أما جهاز Galaxy Book Pro فيأتي بتصميم نحيف للغاية وخفيف الوزن، يحمل الرقم القياسي باعتباره أنحف وأخف طراز في سلسلة Galaxy Book.

ويحتوي على جميع الميزات التي يمكن أن تكون بمثابة مكتب متنقل أو مسرح سينما أو مجرد رفيق شخصي، ويتوفر جهاز Galaxy Book Pro بثلاثة ألوان مختلفة، ويتراوح السعر من 1،153 دولار إلى 1،907 دولار.

جهاز Galaxy Book Pro 360

وبالنسبة لجهاز Galaxy Book Pro 360 فهو كمبيوتر محمول ثنائي الغرض مزود بقلم S Pen، إنه جهاز خفيف الوزن فائق النحافة.

كما يوفر Galaxy Book Pro 360 أيضا اتصالا قويا وسريعا بين الأجهزة، ويعني الاتصال السهل والسريع مع الأجهزة المختلفة في السلسلة أنه يمكن للمستخدم التبديل بسهولة من هاتف ذكي إلى جهاز كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي.

كما أن جهاز Galaxy Book Pro 360 قادر على الدوران بزاوية 360 درجة، مما يجعل من الممكن للجهاز العمل كجهاز لوحي.

ويتميز قلم S Pen المرفق بوظائف أكبر ويوفر راحة أفضل من الإصدارات السابقة، بالإضافة إلى ذلك، ليست هناك حاجة لشحن قلم S Pen بشكل منفصل.

ويأتي هذا الجهاز بإصدارين 13.3 و 15.6 بوصة، مع شاشة Super AMOLED تدعم اللمس، كما حصل كلا الإصدارين على شهادات DisplayHDR 500 ، مما يعني أنها تتمتع بمجموعة ألوان واسعة وسطوع يصل إلى 500 شمعة.

ويتوفر كل منهما بثلاثة ألوان مختلفة – يتراوح سعر Galaxy Book Pro 360 من 1605 دولارات أمريكية إلى 2430 دولارًا.