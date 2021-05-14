بعد مرور أيام على إصداره.. اختراق جهاز التتبع AirTag من "أبل"

نجح باحث أمني في مجال تكنولوجيا المعلومات في اختراق جهاز التعقب الجديد AirTag من شركة ”أبل“، بعد أيام فقط من إصداره.

وكشف الباحث الأمني الألماني ستاك سماشينغ، أنه تمكن من اختراق الجهاز في 8 مايو، بعد أسبوع فقط من طرحه للبيع، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأضاف أنه كان قادرا على الوصول للبرامج الثابتة وبعض المجالات المهمة وتعديل برنامج تتبع الجهاز بشكل أساسي.

كما تمكن الباحث من تحويل موقع التتبع Find My الخاص بشركة ”أبل“، إلى عنوان URL مختلف، ويمكن من خلال ذلك تسهيل عمليات التصيد الاحتيالي.

ونشر ستاك مقطع فيديو يوضح بالتفصيل كيف تمت عملية الاختراق على موقع ”يوتيوب“.

وكانت قد عرضت شركة ”أبل“ الأمريكية متعقب AirTags للبيع، في أبريل، بالتجزئة بسعر 29 دولارا أو 99 دولارا لأربع أجهزة سويا.

ويتطلب AirTag جهاز ”آيفون“ أو iPod touch يعمل بنظام iOS 14.5، أو إصدار أحدث، أو iPad يعمل بنظام iPadOS 14.5 أو أحدث.

وأكدت شركة أبل“أن AirTags ليس مخصصا لتتبع الأشخاص، مضيفة أن لديها ميزات خصوصية لضمان عدم استخدامه لأي شيء سوى العثور على كائنات غير حية، مثل المفاتيح والمحافظ والحقائب وحقيبة الظهر.