روسيا سترسل طاقما سينمائيا لإنجاز أول فيلم في الفضاء

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) الخميس أنها سترسل الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم تشيبنكو إلى محطة الفضاء الدولية لإنجاز أول فيلم من المزمع تصويره في الفضاء.

ومن المقرر انطلاق المهمة في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2021 من قاعدة بايكونور الفضائية على متن صاروخ ”سويوز ام اس-19″، وفق بيان روسكوسموس.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن الفيلم سيكون ”دراما فضائية“، لافتة إلى أن العنوان المعتمد حتى الساعة هو ”التحدي“.

ويحمل العمل توقيع المخرج تشيبنكو الذي أنجز أفلاما روسية كثيرة بينها ”خولوب“ و“ساليوت-7″ و“تكست“.

ولم يكشف البيان أي تفاصيل عن قصة الفيلم ولا الدور الذي ستتولاه بيريسليد.

ويشارك في إنتاج الفيلم رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين الذي أعلن سابقا عن سعي روسيا لأن تصبح أول بلد يصور فيلما في الفضاء.