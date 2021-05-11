HP تكشف النقاب عن سلسلة لابتوب ZBook G8 بأحدث معالجات الجيل الحادي عشر

أعلنت HP الأمريكية عن أحدث جيل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من الجيل الحادي عشر لمعالجات Intel H، بحدث عقد اليوم الثلاثاء.

وذكرت تقارير متداولة أن سلسلة HP ZBook G8 التي تتكون من ثلاثة طرز: Studio وFury وPower، تستهدف بشكل أساسي المستخدمين شبه المحترفين والعملاء من رجال الأعمال.

ولم تتغير تصميمات أجهزة الكمبيوتر المحمولة عن سابقاتها، لكن نلاحظ تحديثها بأحدث معالجات الجيل الحادي عشر من Intel Core وما يصل إلى 64 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بطاقة معالجة رسوميات Nvidia RTX A2000، حسبما أوضحت التقارير

تم تزويد الأجهزة بأدوات إضافية من HP لمزيد من الأمان والوظائف. على سبيل المثال، تسمح تقنية Remote Boost للمستخدمين بالوصول إلى جهاز عمل عن بُعد ومزودًا ببرامج مكافحة الفيروسات HP Security Suite، إلى جانب ميزة HP Tamper Lock، التي تُعلم المستخدم عند إزالة الجزء السفلي من الكمبيوتر المحمول.

ZBook Studio G8

ZBook Studio عبارة عن كمبيوتر محمول صغير الحجم نسبيًا لكنه قوي، ويستهدف المحترفين.

يمكن تزويد الجهاز بـ Nvidia RTX A5000 GPU أو نسخة من GeForce RTX 3080. مع لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية RGB، والتي لا تُرى عادةً إلا في أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب.

فيما يتعلق بالمعالج، يعمل مع Intel Core i9 من الجيل الحادي عشر شاشة تعرض بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مع دعم 100% من التدرج اللوني DCI-P3.

ZBook Fury G8

تلقى طراز Fury أيضًا أحدث معالجات Intel Core i9 وXeon مع وحدة معالجة الرسوميات Nvidia RTX A5000.

يوفر هذا الكمبيوتر المحمول درجة عالية من القابلية للتوسيع، مع ما يصل إلى 128 غيغابايت من الذاكرة ومساحة التخزين.

ويحتوي على مجموعة واسعة من التوصيلات، بما في ذلك Thunderbolt 4، ويمكن أيضًا تجهيزه بشاشة ذات معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. وهو متوفر بحجمين، 15 بوصة و17 بوصة.

ZBook Power G8

يعد ZBook Power G8 جهازا ميسور التكلفة إلى حد ما، يحتوي الكمبيوتر المحمول على هيكل من الألمنيوم وجميع الشهادات اللازمة للتأهل كجهاز كمبيوتر محمول للأعمال، ولكن المواصفات القصوى أقل إثارة من شقيقيه، فيما يأتي بمعالج Intel Core i9، وبطاقة رسومات Nvidia RTX A2000 يمكن تزويده بذاكرة تصل إلى 64 غيغابايت.

ولم تكشف HP عن أسعار أجهزتها الجديدة، لكنها أشارت إلى موعد طرحها للبيع، وسيُعرض الطراز الأصغر ZBook Power G8 في يونيو، وبقية سلسلة ZBook في يوليو من هذا العام.