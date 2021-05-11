الكشف عن تصميم سماعات "WF-1000XM4" من "سوني"

تستعد شركة ”سوني“ اليابانية لإطلاق سماعات ”WF-1000XM4“ والتي تمتلك تصميمًا أكثر إحكامًا، ودائريًا، مقارنة بسابقتها، وفق موقع ”غيسمارينا“.

وتتخلى السماعة الجديدة عن التصميم المسطح والاستعاضة عنه بشكل خارجي مستدير، على غرار السماعات المنافسة مثل ”Galaxy Buds Pro“.

وتمتلك السماعات أطرافًا مطاطية إضافة إلى فتحات للميكروفونات، وأشارت بعض التقارير إلى أن السماعة ستوفر أيضًا دعمًا صوتيًا عالي الدقة.

ومن المرجح أن تجلب السماعة ميزة الشحن اللاسلكي، ومن المقرر أن تكشف الشركة النقاب عن سماعات الأذن في وقت قريب، الشهر المقبل، تحديدًا، في 9 حزيران/يونيو.

ومن غير المحتمل أن تنشر ”سوني“ أي تفاصيل حول المواصفات الخاصة؛ بما في ذلك ما إذا كانت هذه السماعات تمتلك ميزة مقاومة للماء والعرق.

يذكر أن الإصدار السابق من سماعات سوني ”1000XM3“ تتمتع بالعديد من المميزات الصوتية مع قدرة مذهلة على إلغاء الضوضاء، كما يمكنها العمل إلى 6 ساعات، ولكن يعيبها الحجم الكبير، كما أنها ليست مقاومة للعرق أو الماء.