الإسعاف الألماني يستخدم تقنية QR‎ لمنع المتفرجين من تصوير الحوادث

بدأت خدمات الطوارئ الطبية الألمانية، في استخدام تقنية رمز الاستجابة السريع QR؛ لمنع المتفرجين من التقاط صور ومقاطع فيديو بشكل غير قانوني لمشاهد الطوارئ والحوادث.

ووفقا لموقع EMS1 الإخباري، يأتي استخدام تقنية QR في خدمات الطوارئ الألمانية، ضمن حملة أطلقتها منظمة Johanniter الألمانية للإغاثة؛ للتوعية بمخاطر التحديق والتصوير في مشاهد الحوادث، والذي يمكن أن يتداخل مع عمليات الإنقاذ.

ووضعت Johanniter، أكواد QR مرئيةً على عدد من سيارات الإسعاف، حيث سترسل الأكواد تحذيرا تلقائيا إلى شخص ما يوجه كاميرا هاتف ذكي إلى مشهد الحادث، من خلال عمل كاميرات الهاتف الذكي تلقائيا بمسح أكواد QR، وتنشيط صفحة ويب تقرأ ”توقف! التحديق يقتل!“.

https://www.facebook.com/watch/?v=4079389625452692

وذكرت منظمة Johanniter، أن الحملة قيد التجربة مع ثماني سيارات إسعاف، وسيارة واحدة للعناية المركزة في برلين.

وقال مسؤولون من الصحة الألمانية: ”إذا ثبت فعالية الحملة في ردع الأشخاص المحدقين في مشاهد الحوادث، فقد يتم توسيع استخدامها على مزيد من سيارات الإسعاف، في جميع أنحاء البلاد“.

وكانت منظمة Johanniter أطلقت حملة، الشهر الماضي، بعنوان التحديق يقتل ”Gaffen Tötet“؛ لجلب الوعي حول قانون حديث في ألمانيا، دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2021، حيث يحظر على المارة التقاط صور أو مقاطع فيديو لمشاهد الحوادث، ويفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين في حال انتهاك القانون.