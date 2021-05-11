"هواوي" تعود لسوق الحاسوب المحمول بأول جهاز بنظام ARM.. وهذه مواصفاته

كشفت تقارير تقنية عن استعداد شركة ”هواوي“ الصينية للعودة مرة ثانية إلى سوق الكمبيوتر المحمول، حيث تم إدراج أول حاسوب محمول يعمل بنظام ARM من ”هواوي“ رسميا من قبل أحد بائعي التجزئة في الصين.

ويطلق على أول حاسوب محمول يعمل بنظام ARM من ”هواوي“ اسم HUAWEI Qingyun L410، ولا يمكن شراء هذا الجهاز إلا من قبل المؤسسات والوكالات الحكومية في الصين.

وتم الإبلاغ عن وجود هذا الحاسوب المحمول لأول مرة في ديسمبر 2020، وحتى بعد مرور أشهر، لم تكشف شركة ”هواوي“ النقاب عنه رسميا، وبدلاً من ذلك، تم إدراج الجهاز من قبل شركة التجارة الإلكترونية العملاقة (Jingdong).

ويتم تشغيل الحاسوب المحمول HUAWEI Qingyun L410 بواسطة معالج HiSilicon Kirin 990 SoC المستند إلى نظام ARM إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 غيغابايت وذاكرة SSD بسعة 256 غيغابايت، وسيكون متاحا مع نظام التشغيل ومن دون متغيرات OS.

علاوة على ذلك، يتميز هذا الحاسوب المحمول بتصميم معدني أحادي الهيكل بلون رمادي عميق، كما يتميز بشاشة بقياس 14 بوصة K2، ومروحة تبريد Shark Fin 2.0 للحفاظ على درجات حرارة الجهاز.

وفي ما يتعلق بالأبعاد والوزن، يبلغ سمك الجهاز 15.9 مم، ويزن 1.49 كغم.

ومثل معظم أجهزة الحاسوب المحمول التي تحمل علامة ”هواوي“ و“هونر“، يتميز جهاز HUAWEI Qingyun L410 بكاميرا ويب منبثقة مدمجة في لوحة المفاتيح ومفتاح تشغيل مزود بمستشعر بصمة الإصبع.

ووفقا للمواصفات والتصميم، يبدو أن جهاز HUAWEI Qingyun L410 يحاكي وبشكل كبير جهاز HUAWEI MateBook B5-420.

ويبلغ سعر HUAWEI Qingyun L410 من دون نظام تشغيل، 1276 دولارا، بينما يكلف الطراز المزود بنظام التشغيل 1395 دولارا أمريكيا.