ابتكار جهاز للأذن يمكن المصابين بالشلل من الكتابة على الكمبيوتر

ابتكرت مجموعة من الباحثين جهازا صغيرا يوضع داخل الأذن الداخلية لمرضى الشلل والأمراض العصبية الحركية الأخرى، والمعروفة علميا باسم أمراض ”ALS“ و MND؛ لتمكينهم من الكتابة على الكمبيوتر والتواصل مع المحيطين بهم.

ويُعرف الجهاز الذي ابتكره الطبيب نيك جومبيرتز بالتعاون مع مجموعة من الباحثين بجامعة باث البريطانية، باسم ”Ears witch“.

ويتكون الجهاز من قطعة من السيليكون وكاميرا دقيقة تلتقط الإشارات الصادرة عن المستخدم وتوضع في الأذن الداخلية للمرضى، ويعمل بواسطة عضلة ”Tensor tympani“، وهي العضلة الموترة لطبلة الأذن وتوجد داخل الأذن الوسطى.

ويساعد الجهاز على إشعار هذه العضلة بالتوتر المتعمد الذي يُقلل من انتقال الأصوات العالية للأذن الداخلية وإصدار الإشارات إلى لوحة مفاتيح الكمبيوتر؛ لاختيار الحرف الذي سيتم الضغط عليه.

وصرح بريان ديكي، مدير تطوير الأبحاث في الموقع الخاص بجهاز الأذن الجديد، أن هذا الابتكار سيمكن المصابين بالشلل والأمراض العصبية الأخرى من التحكم بحياتهم والتواصل مع الآخرين بأنفسهم دون مساعدة ودون استخدام أيديهم، فقط بعضلة الأذن الداخلية.

ويؤكد مبتكر ”Ears Witch“، أن الجهاز يمكن أن يستخدمه الأطباء وجميع العاملين في مجال الرعاية الطبية، للكتابة وتجنب لمس الأشياء في ظل جائحة كورونا.