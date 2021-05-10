رغوة ذكية تجعل الآلات تتفاعل مع محيطها مثل البشر (فيديو)

ابتكر باحثون من سنغافورة، رغوة ذكية تمنح الآلات ميزة الاستشعار باللمس مثل البشر.

ونجح الفريق البحثي من قسم علوم وهندسة المواد ومعهد الابتكار والتكنولوجيا في جامعة سنغافورة الوطنية ”NUS“، في ابتكار المادة الجديدة وتسمى رغوة الأعصاب الاصطناعية ”AiFoam“.

والرغوة ناعمة مثل الإسفنج، وتحاكي حاسة اللمس لدى الإنسان، كما ويمكن أن تستشعر الأشياء القريبة بدون لمس حقيقي، وفي حال تعرضت للتلف تصلح نفسها تلقائيا.

ورغم تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلا أنها ما زالت تفتقر لقدرة اللمس والشعور بمحيطها بدقة مثل البشر، حيث قرر باحثو جامعة سنغافورة الوطنية إجراء بحث لمواجهة هذا التحدي التكنولوجي.

وقال الباحثون، إن ”(AiFoam) هي أول رغوة ذكية في العالم تؤدي هذه الوظائف في وقت واحد، مقارنة مع المواد الاستشعارية التقليدية الأخرى، حيث تجعل الروبوتات أكثر ذكاء وتفاعلية، وتفتح مجالا جديدا للتطبيقات المستقبلية في التفاعل بين الإنسان والآلة“.

تجهيز الروبوتات مع حواس الإنسان

بدوره، شرح ”بنيامين تي“ المؤلف الرئيسي في الدراسة، أن حاسة اللمس البشرية تتيح للناس التعامل مع الأشياء والعمل بفعالية في بيئات غير مألوفة، وعندما تتفاعل الآلات مع امتلاك البشر لهذه القدرة، يمكن أن تكون الحركة الروبوتية أكثر سلاسة وأمانا، ويمكن التنبؤ بها.

وأضاف: ”إذا تمكنت الآلات مثل المنظفات الروبوتية والنوادل الروبوتية كمثال، من الكشف عن الوجود البشري من مسافة بعيدة واستخدام المعلومات لاستنتاج النوايا البشرية، فيمكنها الاستجابة بشكل أسرع وتجنب الاصطدام مع الناس، وخاصة في المناطق المزدحمة“.

وصمم الباحثون الرغوة من مركب بوليمر عالي المرونة، حيث تم إنشاؤه عن طريق خلط مادة تشبه التفلون هو بوليمر فلوري اصطناعي، مع مادة تنشيط السطح ”Surfactants“؛ لتقليل التوتر السطحي لسائل مذاب فيه.

وتسمح مادة التنشيط السطحي داخل الرغوة بشفائها الذاتي حتى بعد قطعها، مما يجعلها مثالية للاستخدام في تطبيقات مثل الأطراف الصناعية.

وضخ الفريق البحثي في صناعة مادة الرغوة جزيئات معدنية مجهرية تمكن الرغوة من الشعور بوجود شيء سعوي مثل إصبع الإنسان.

وتستشعر الرغوة قرب الوجود البشري بشكل أفضل مقارنة مع مواد الجلد الإلكترونية الأخرى شائعة الاستخدام مثل السيليكون.

وتكتشف الرغوة وجود الأصابع البشرية من مسافة سنتيمترات، أكثر كفاءة، من مستشعرات القرب الأخرى، والتي عادة ما تستخدم الضوء والانعكاسات، والذي قد يصدر نتائج خاطئة.

ووضع الباحثون تحت سطح الرغوة، أقطابا كهربائية دقيقة وأسطوانية الشكل، لتحاكي النهايات العصبية الحساسة في جلد الإنسان.

وهذه الأقطاب قادرة على اكتشاف الاتجاه من القوة المطبقة، وليس فقط مقدار القوة، مما يسمح للروبوتات بفهم نوايا الإنسان بشكل أفضل، أو معرفة أن جسما على اتصال به على وشك الانزلاق، حتى تتمكن من الاستجابة أسرع وبالطريقة المناسبة.

ويمكن التحكم في درجة نعومة الرغوة عن طريق تغيير كمية الهواء إلى نسبة المواد في مكوناتها، كما ويمكن أن تمتد بدون كسر لأكثر من ضعف طولها وبنسبة 230%.

وللشفاء من القطع، عمل الباحثون على تسخينها إلى 70 درجة مئوية على مدار أربعة أيام، حيث تلتئم المادة بحوالي 70 %، ويمكن أن تمتد إلى ما يقرب من ضعف طولها بنحو 180%، وذلك بعد تعرضها للقطع.

ويستكشف الباحثون مع شركات تصنيع الروبوتات التطبيقات المستقبلية للرغوة، وتوسيع نطاق استخدامها في الأطراف الصناعية والروبوتية.