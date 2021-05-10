هواوي تعلن عن حاسوب HUAWEI MateBook D 15

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن إطلاق حاسوب HUAWEI MateBook D 15 الجديد، وهو أحدث حاسوب محمول يتميز بشاشة عرض كاملة ومعالج Intel Core من الجيل الحادي عشر لتحسين سرعته بشكل كبير.

ويأتي الحاسوب مع تقنية العرض على بضع شاشات التي ستجعل هذا الحاسوب الدفتري أكثر ذكاء من أي وقت مضى.

وصمم حاسوب HUAWEI MateBook D 15 ليلبي احتياجات المستهلكين الشباب وليوفر أداء مذهلا في مختلف سيناريوهات الاستخدام، سواء المحاضرات الافتراضية أو أداء المهام الإنتاجية أثناء التنقل وتجارب الوسائط المتعددة.

إضافة إلى معالجه الذي تم تعزيز قوته، تم تزويد حاسوب HUAWEI MateBook D 15 المحمول -أيضا- ببطاقة رسوميات Intel® Iris® Xe الجديدة كلياً والتي تعمل على تعزيز أداء معالجة الرسوميات بسرعة أكبر.

وتجتمع التقنيات المبتكرة في الحاسوب مثل العرض على بضع شاشات وزر الطاقة الذي يضم تقنية التعرف على بصمة الإصبع والهوائي المزدوج لشبكة Wi-Fi 6 وخاصية الشحن العكسي لتحسين تجربة المستخدم بشكل شامل.

وتعمل تلك المزايا على الارتقاء بالحاسوب المحمول الصغير من أداة للإنتاجية إلى رفيق ذكي سيصبح لا غنى عنه لدى المستهلكين الشباب في المدرسة والمهام اليومية.

ويتميز حاسوب HUAWEI MateBook D المحمول بشاشة 15.6 بوصة Full HD IPS مضادة للتوهج، تمتلك تصميم FullView المميز في سلسلة الحواسيب تلك وتوفر نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 87% مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16 لتمنح المستخدم تجربة سينمائية غنية وممتعة.

وحصلت شاشة العرض ذات دقة 1920×1080 على شهادة الضوء الأزرق المنخفض من TÜV Rheinland وشهادة الشاشة الخالية من الوميض التي تمنح المستخدمين تجربة مشاهدة أكثر راحة. ويساعد مستوى الضوء الأزرق المنخفض على تقليل إجهاد العين المرتبط باستخدام الشاشة لفترات طويلة.

وتوفر بطاقة الرسوميات Intel® Iris® Xe Graphics المدمجة أداء معالجة رسوميات مع منافسة نظرائها من بطاقات الرسوميات المنفصلة في الفئة الأقل.

ويمكن اختيار الحاسوب الجديد بذاكرة ثنائية القناة DDR4 تصل سعتها إلى 16 جيجابايت للقراءة والكتابة الأسرع. كما يأتي مزوداً بمحرك أقراص NVMe PCIe عالي السرعة لتحسين أداء النظام بشكل عام.

ويستفيد نظام التبريد المتطور الذي يتميز بمروحة زعنفة HUAWEI Shark عالية الكثافة وأنبوبي حرارة من التصميم الفريد لضمان استمرارية أداء حاسوب HUAWEI MateBook D 15 المحمول بثبات وقوة عند الاستخدام الكثيف.

علاوة على ذلك، يحتوي حاسوب HUAWEI MateBook D 15 على تقنية شبكة Wi-Fi 6 الجديدة مع هوائي مزدوج لتوفير اتصال إنترنت أسرع وأكثر استقراراً.

تتوافر -أيضا- تقنيات هواوي المبتكرة مثل زر التشغيل الذي يتعرف على بصمة الإصبع والكاميرا التي تعود للداخل في حاسوب HUAWEI MateBook D 15 المحمول.

ويوفر الحاسوب المحمول قدرة أكبر على التكيف للمستخدمين مع مجموعة واسعة من المنافذ التي تدعم USB-C وHDMI والمزيد. كما يمتاز بذاكرة RAM بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت ليكون لدى المستخدمين كل ما يحتاجونه لإكمال أي مهمة بسهولة تامة.

ويوفر حاسوب HUAWEI MateBook D 15 المحمول صوتاً رائعاً بفضل خوارزميات الصوت المخصصة التي توفر مستوى جديدا كلياً من الغنى عند مشاهدة الأفلام أو ممارسة الألعاب.