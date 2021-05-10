بميزة إلغاء الضوضاء.. "شاومي" تطلق سماعات أذن جديدة في الـ13 من مايو

كشفت شركة ”شاومي“ الصينية النقاب عن سماعة أذن جديدة، إذ نشرت إعلانا تشويقيا يكشف عن سماعة جديدة مع شعار ”شاومي“ الجديد.

ومن المقرر إطلاق السماعة في الـ13 من أيار/مايو الجاري، إذ أشارت الشركة إلى أن السماعة ستكون الرائدة للشركة في إلغاء الضوضاء، دون توضيح ما إذا سيكون هناك ميزة ”إلغاء الضوضاء النشطة“، وهي ميزة لم تضمنها الشركة في أي من منتجاتها السابقة.

وتمتلك السماعة الجديدة غطاء مطاطيّا لينا، لذا من المؤكد أن تحسن الأطراف المطاطية من ميزة عزل الضوضاء.

تم وضع الشعار الدائري الجديد للشركة على العلبة، ولا تمتلك العلبة أي زوايا على الإطلاق.

ومن الممكن أن تحتفظ العلبة بقدرات الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى سعة البطارية 500 مللي أمبير على غرار سماعات ”Mi Air 2 Pro“.

كانت كشفت الشركة عن سماعة ”Mi Air 2PRO“ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي تتميز بميزة التنبيه الصوتي ووجود 3 ميكروفونات للحد من الضوضاء في المكالمات، ومستشعر ذكي.