"أبل" تعمل على وحدة تحكم هجينة جديدة للألعاب

تعمل شركة ”أبل“ الأمريكية على وحدة تحكم هجينة جديدة للألعاب سيتم تشغيلها بواسطة مجموعة شرائح جديدة مع تحسينات في الأداء ومعالجة رسومات محسنة.

ويأتي ذلك بعد أن خيب جهاز Apple TV 4K الجديد بمعالج A12 Bionic أمل الكثير من العملاء، الذين توقعوا جهازا قويا، من شأنه أن يثبت أن الشركة تأخذ الألعاب على محمل الجد.

وكشف التقرير الصادر عن موقع Wccftech أن وحدة التحكم الهجينة القادمة من ”أبل“ ستكون مشابهة لوحدة تحكم Nintendo Switch، وهذا يعني أن ”أبل“ تتطلع الآن إلى الحصول على منتج يستهدف اللاعبين بشكل مباشر.

وستحتوى الوحدة القادمة علي نظام تبريد قوي وبعض الجوانب الأخرى التي تميزها عن بقية الأجهزة القوية الحالية من العلامة التجارية بما في ذلك iPhone و iPad، كما سيتم تشغيل وحدة التحكم الهجينة بواسطة معالج جديد سيكون مختلفا عن معالجات A و M-series الحالية.

علاوة على ذلك، يضيف التقرير أن ”الشركة تتفاوض مع مطوري الألعاب البارزين مثل Ubisoft لتقديم ألعاب حصرية إلى منصة الألعاب Apple Arcade، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تدمج الشركة وحدة التحكم القادمة مع خدمتها التي تركز على الألعاب Apple Arcade“.