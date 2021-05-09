بتقنية تقليل الضوضاء.. "إتش بي" تعلن عن كمبيوتر EliteOne 800 G8 المكتبي

أعلنت شركة ”إتش بي“ عن جهازها المكتبي EliteOne 800 G8، مدعية أنه أول كمبيوتر AiO (الكل في واحد) تجاري يمكنه توفير وظائف تقليل الضوضاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والوعي بالموقف.

في هاتين الوظيفتين، من الطبيعي أن يكون تقليل الضوضاء لتلبية متطلبات الفيديو بشكل أفضل، كما تتيح أنظمة الاستشعار إغلاق الجهاز أو تنشطه تلقائيا عندما يغادر المستخدم الكمبيوتر أو يعود إليه.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا المنتج أيضا اعتبارات الأمان، حيث يقوم بإغلاق الكابلات، وسيتوفر EliteOne 800 G8 بأحجام 23.8 بوصة و27 بوصة، وبدقة قصوى تبلغ 2560 × 1440، وتتميز الشاشة بخصائص مضادة للضوء الأزرق والوهج، ويمكن للمستخدمين أيضا شراء كاميرا منبثقة ثنائية الاتجاه بدقة 5 ميجابكسل، ويمكن أيضا تزويدها بوحدات أشعة تحت الحمراء و ToF.

يمكن للكاميرا متابعة المستخدم عند استخدامها، وسوف تكتشف المشهد والضوء لضبط الصورة، وفي الوقت نفسه، يمكن للجهاز أيضا توفير ميزة الضبط الديناميكي، ما يسمح بالحفاظ على مستوى صوت ثابت عندما تكون قريبا من الميكروفون أو بعيدا عنه، وتحسين جودة الفيديو وفقا لظروف الإضاءة.

فيما يتعلق بالمواصفات، يمكن لـ EliteOne 800 G8 أن يأتي بمعالج Intel Core i9 من الجيل الحادي عشر، وما يصل إلى 64 غيغابايت من ذاكرة DDR4 3200 SDRAM و2 تيرابايت من تخزين SSD (مع فتحات توسعة).

يدعم الجهاز شبكات Bluetooth 5.0 وWiFi 6، ويحتوي على منفذي USB-C، وثلاثة USB-A، ومنفذ DisplayPort واحد، ومنفذ HDMI، ومنفذ Ethernet.

و لا توجد معلومات حول السعر المقدر في الوقت الحالي أو تاريخ الإصدار المحدد، ومن المتوقع توفره في ”مناطق محددة“ خلال هذا الشهر.