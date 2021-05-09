أخيرًا.. الصاروخ الصيني يسقط في المحيط الهندي

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن بقايا أكبر صاروخ صيني سقطت في المحيط الهندي اليوم الأحد مضيفة أن معظم مكوناته دمرت فور دخوله الغلاف الجوي للأرض.

ونقلت وسائل الإعلام الصينية الرسمية عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني قوله إن أجزاء من الصاروخ ”لونج مارش 5بي“ دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحا بتوقيت بكين (02:24 بتوقيت جرينتش) وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وتضع الإحداثيات نقطة الارتطام في المحيط الهندي جنوب غربي الهند وسريلانكا.

وأكد التلفزيون الرسمي الصيني صباح اليوم، إن الصاروخ تفكّك فور دخوله الغلاف الجوي فوق بحر العرب، فيما سقطت شظاياه في المحيط الهندي.

وأثار الصاروخ الصيني لونغ مارش بي الذي أطلقته الصين منذ أسبوع، اهتمام العالم بعد إعلان الصين فقدانها السيطرة عليه، ليصبح توقع مكان ووقت سقوطه حديث الساعة.

وقبل ساعات من سقوطه، توقع مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني، أن يسقط الصاروخ في البحر المتوسط، إلا ان هذا التوقع باء بالفشل.

New update by @SpaceTrackOrg: Reentry: 9 may 02:11 UTC ± 1 hour Reentry is inminent. Very similar to last prediction, but with center of reentry window further west. 90% of this track is over ocean. pic.twitter.com/ZZYgq9gDU5 — Meithan West (@meithan42) May 9, 2021

وفي وقت سابق اليوم قال مركز الفلك الدولي، في أبوظبي إن حطام الصاروخ الصيني سيسقط خلال الساعات القليلة المقبلة، وإن سبع دول عربية معرضة لتساقط حطام الصاروخ.

وذكر في تغريدة عبر صفحته على تويتر أنه ”وفقا لآخر التحديثات سيقع حطام الصاروخ الصيني في الساعة 02:04 بتوقيت غرينيتش، زائد ناقص 60 دقيقة. وعليه فإن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا عمان والسعودية والأردن وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر“.

صورة لحطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطها بعد قليل، كما صورها صباح هذا اليوم من الولايات المتحدة عضو برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي، الدكتور بول ميلي. #عاجل pic.twitter.com/3OvtIliMrf — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 8, 2021

والتقط مركز الفلك الدولي، صورة لحطام الصاروخ الصيني، أظهرت مرور 4 أجزاء من الصاروخ عبر الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر مركز الفلك الدولي، الصورة عبر صفحته على ”تويتر“ وعلق عليها ”صورة لحطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطها بعد قليل، كما صورها صباح هذا اليوم من الولايات المتحدة عضو برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي، الدكتور بول ميلي“.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، في وقت سابق إن الصاروخ الصيني التائه من أكبر الصواريخ الفضائية، ويبلغ طوله 54 مترًا، موضحًا أن الصاروخ يتكون من عدة أجزاء انفصلت عنه كل الأجزاء ويتبقى القطعة الرئيسة التي من المقرر أن تسقط على الأرض خلال ساعات.

وأضاف عودة خلال تصريحات تلفزيونية، أن المرحلة الرئيسة من الصاروخ تبلغ طولها 33 مترًا، وقطرها 5 أمتار، ووزنها يصل إلى 21 طنًا.

وأشار إلى أن كوكب الأرض يشهد بصفة مستمرة سقوط أجزاء كثيرة من الأقمار الصناعية على سطحه، مضيفًا ”كل 3 أو 5 أيام هناك سقوط وحطام صواريخ، ولكن سبب الضجة هذه المرة أن الصاروخ كبير جدًا وبالتالي سيصل منه أجزاء كبيرة إلى الأرض“.

وأوضح أنه لا يجب على سكان الأرض المبالغة في الخوف من الصاروخ الصيني، متابعًا ”ما سيحدث أن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي وعلى ارتفاع 120 كيلومترا سيبدأ في التفكك، وعلى ارتفاع 78 كيلومترا سيحدث انفجارًا قويًا في الصاروخ نتيجة الحرارة والضغط“.