أخيرًا.. الصاروخ الصيني يسقط في المحيط الهندي

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن بقايا أكبر صاروخ صيني سقطت في المحيط الهندي اليوم الأحد مضيفة أن معظم مكوناته دمرت فور دخوله الغلاف الجوي للأرض.

ونقلت وسائل الإعلام الصينية الرسمية عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني قوله إن أجزاء من الصاروخ ”لونج مارش 5بي“ دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحا بتوقيت بكين (02:24 بتوقيت جرينتش) وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وتضع الإحداثيات نقطة الارتطام في المحيط الهندي جنوب غربي الهند وسريلانكا.

وأكد التلفزيون الرسمي الصيني صباح اليوم، إن الصاروخ تفكّك فور دخوله الغلاف الجوي فوق بحر العرب، فيما سقطت شظاياه في المحيط الهندي.

وأثار الصاروخ الصيني لونغ مارش بي الذي أطلقته الصين منذ أسبوع، اهتمام العالم بعد إعلان الصين فقدانها السيطرة عليه، ليصبح توقع مكان ووقت سقوطه حديث الساعة.

وقبل ساعات من سقوطه، توقع مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني، أن يسقط الصاروخ في البحر المتوسط، إلا ان هذا التوقع باء بالفشل.

New update by @SpaceTrackOrg:

Reentry: 9 may 02:11 UTC ± 1 hour

Reentry is inminent.

Very similar to last prediction, but with center of reentry window further west.

90% of this track is over ocean. pic.twitter.com/ZZYgq9gDU5

— Meithan West (@meithan42) May 9, 2021