بقايا الصاروخ الصيني على وشك دخول الأرض والإحداثيات تشير للبحر المتوسط

قال مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني اليوم الأحد إن بقايا الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي ستدخل الغلاف الجوي في الساعة 10:12 بتوقيت بكين (02:12 بتوقيت جرينتش) بفارق 15 دقيقة بالنقص أو الزيادة.

وأضاف في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أن الموقع المتوقع للحطام على خط الطول 28.38 درجة شرقا وخط العرض 34.43 شمالا.

وتشير الإحداثيات إلى أن بقايا الصاروخ ستقع في موقع ما بالبحر المتوسط.

وفي وقت سابق مساء السبت، قال مركز الفلك الدولي، في أبوظبي إن حطام الصاروخ الصيني سيسقط خلال الساعات القليلة المقبلة، وإن سبع دول عربية معرضة لتساقط حطام الصاروخ.

وذكر في تغريدة عبر صفحته على تويتر أنه ”وفقا لآخر التحديثات سيقع حطام الصاروخ الصيني في الساعة 02:04 بتوقيت غرينيتش، زائد ناقص 60 دقيقة. وعليه فإن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا عمان والسعودية والأردن وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر“.

والتقط مركز الفلك الدولي، صورة لحطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطه خلال ساعات، على سطح الأرض، أظهرت مرور 4 أجزاء من الصاروخ عبر الولايات المتحدة الأمريكية.

صورة لحطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطها بعد قليل، كما صورها صباح هذا اليوم من الولايات المتحدة عضو برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي، الدكتور بول ميلي. #عاجل pic.twitter.com/3OvtIliMrf — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 8, 2021

ونشر مركز الفلك الدولي، الصورة عبر صفحته على ”تويتر“ وعلق عليها ”صورة لحطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطها بعد قليل، كما صورها صباح هذا اليوم من الولايات المتحدة عضو برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي، الدكتور بول ميلي“.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، في وقت سابق إن الصاروخ الصيني التائه من أكبر الصواريخ الفضائية، ويبلغ طوله 54 مترًا، موضحًا أن الصاروخ يتكون من عدة أجزاء انفصلت عنه كل الأجزاء ويتبقى القطعة الرئيسة التي من المقرر أن تسقط على الأرض خلال ساعات.

وأضاف عودة خلال تصريحات تلفزيونية، أن المرحلة الرئيسة من الصاروخ تبلغ طولها 33 مترًا، وقطرها 5 أمتار، ووزنها يصل إلى 21 طنًا.

وأشار إلى أن كوكب الأرض يشهد بصفة مستمرة سقوط أجزاء كثيرة من الأقمار الصناعية على سطحه، مضيفًا ”كل 3 أو 5 أيام هناك سقوط وحطام صواريخ، ولكن سبب الضجة هذه المرة أن الصاروخ كبير جدًا وبالتالي سيصل منه أجزاء كبيرة إلى الأرض“.