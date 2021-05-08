تسلا تعترف بـ"مبالغات" إيلون ماسك بشأن السيارات ذاتية القيادة

اعترف مسؤول مرموق في ”تسلا“ عبر وثيقة تم تسريبها على بوابة ”PlainSite“، بعدم واقعية نظرة إيلون ماسك إلى مستقبل القيادة الذاتية.

ويثبت ذلك، وجود تفاوت معرفي بين ما يخبرنا به ماسك عن الطيار الآلي والإمكانيات الحقيقية لبرنامج القيادة الذاتية، ومهندسو تسلا يعرفون ذلك.

وبحسب تقارير، لخص نقاش جرى بين ممثلي ”تسلا“، أحدهم سي جيه مور، مدير تطوير نظام ”AutoPilot“، ووكالة كاليفورنيا المسؤولة عن السيارات والنقل ”DMV“، هذا التفاوت والمبالغة في أقوال مؤسس شركة السيارات الكهربائية بالمقارنة مع الواقع.

وكان الرئيس التنفيذي لتسلا، أعلن من منذ أشهر، أن شركته ستكون قادرة، بحلول نهاية عام 2021، على تقديم سيارات تسير ”بمفردها“، في استقلالية مثالية، بفضل تقنية الطيار الآلي ”Autopilot“.

لكن، بحسب ما كشفته معلومات ”PlainSite“، أقر سي جيه مور، أن تصريحات ماسك ”لا تتطابق“ مع الواقع الهندسي، حيث إن ”تسلا“ حاليًا في المستوى 2 (من 5) للقيادة الذاتية، وهذا يتوافق مع نظام قيادة شبه آلي، ويتطلب إشرافا بشريا.

كما قال ممثلو ”تسلا“، إنه من غير المرجح أن تحقق ”تسلا“ نطاقا من المستوى الخامس، حيث يمكن قيادة سياراتها في أي مكان، وتحت أي ظروف، دون أي إشراف بشري، بحلول نهاية عام 2021.

وتأتي هذه المعلومات في وقت دقيق لشركة تسلا، فقبل ثلاثة أسابيع، اصطدمت سيارة ”تسلا“ موديل S بشجرة في ولاية تكساس، ثم اشتعلت النيران فيها، ولم تتم السيطرة على ألسنة اللهب إلا بعد أربع ساعات، ونتج عنها ضحيتان كانا في السيارة، وبحسب تحقيق أولي، لم يكن هناك أحد في مقعد السائق.

وفي مارس/آذار الماضي، اصطدمت سيارة تسلا أخرى مع تنشيط الطيار الآلي بسيارة شرطة، ولم يتسبب هذا الحادث في وقوع إصابات.