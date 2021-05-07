"هونر" تكشف رسميًا عن "تابلت X7" (صور)

كشفت شركة ”هونر“ الصينية، اليوم الجمعة، عن جهاز تابلت ”إكس 7“ الجديد، والذي يعمل بنظام تشغيل ”Magic UI 4.0“ الذي يعتمد على نظام تشغيل أندرويد 10.

ويأتي التابلت مدعومًا بمعالج ”Helio P22T SoC“، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 3 غيغابايت، وسعة تخزين 32 غيغابايت، ويدعم تركيب كارت ميموري.

ووفقًا لمجلة ”جي إس مارينا“، صُمم التابلت بشاشة ”IPS LCD 8“ بوصات، وبجودة عرض ”1280×800“ بكسل، وبنسبة شاشة إلى جسم الهاتف 80%.

ويأتي التابلت ببطارية سعتها 5100 ميلي أمبير، وهو مزود بوضع الكتاب الإلكتروني لمنع إجهاد العين أثناء جلسات القراءة الطويلة.

ويحتوي الجهاز الجديد على كاميرتين، الأولى رئيسة 5 ميغابكسل، وأخرى سيلفي بدقة 2 ميغابكسل.

ويعد التابلت خفيفًا إلى حد ما، حيث يزن 325 غرامًا.

وجعلت هونر تابلت ”إكس 7“ مناسبًا للأطفال من خلال تزويده بمركز تعليمي وميزات أخرى مصممة خصيصًا للأطفال.

وأصدرت ”هونر“ 3 نسخ من التابلت، بما في ذلك واحد يدعم الاتصال بـ ”Wi-Fi“ فقط بسعر 140 دولارًا، وآخر يدعم شبكات الجيل الرابع ”4G“ بسعر 185 دولارًا، وإصدار أخير صديق للأطفال بعلبة من السيليكون بسعر 155 دولارًا.