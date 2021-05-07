"جرس العائلة".. ميزة جديدة تضيفها غوغل إلى مساعدها الذكي

قدمت شركة ”غوغل“ الأمريكية مجموعة من الميزات الجديدة إلى مساعدها الذكي والهواتف الذكية وتتضمن المزيد من القصص والألعاب مع ميزة Family Bell.

تشبه ميزة Family Bell أجهزة الإنذار، ولكن للأعمال المنزلية في المنزل، حيث يمكن للمستخدمين ضبط إنذار للأطفال للعودة إلى واجباتهم المدرسية.

وجاءت الميزة باللغة الإنجليزية فقط، وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم توسيع الميزة إلى ثماني لغات جديدة وهي الهولندية والفرنسية والألمانية والهندية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية.

ويمكن لمستخدمي أجهزة Google Home التي تحتوي على شاشة تشغيل ألعاب، الاستفادة من الميزات الجديدة لتعليم الطفل أغاني تعليمية جديدة؛ بما في ذلك أغنية لغسل اليدين أو أغنية لتنظيف الأسنان والتي تساعد الأطفال على القيام بالأشياء والمهام الأساسية في المنزل.

وكانت قد طرحت شركة ”غوغل“ ميزة جديدة لمستخدمي الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل ”أندرويد“ تسمى Entertainment Space.

ووصفت ”غوغل“ هذه الميزة بأنها مكان مخصص وشامل لجميع الأفلام والعروض ومقاطع الفيديو والألعاب والكتب المفضلة للمستخدم.

وتعمل الميزة أيضا على حل مشكلة التنقل بين التطبيقات لمحاولة اكتشاف والبحث عن الأمر الذي يريده المستخدم، وتقديم عرض إجمالي للمحتوى من خلال التطبيقات والتي يتم تجميعها حسب النوع.