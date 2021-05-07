"أوبو" الصينية تطلق رسميا مجموعة من المنتجات الجديدة بهذه المواصفات‎

أطلقت شركة ”أوبو“ الصينية عددا من المنتجات الجديدة في حدث خاص بالشركة.

وبالإضافة للهاتف الذكي Oppo K9 5G، كشفت الشركة أيضا عن سماعات Oppo Enco Air وسوار Oppo Band Vitality ومجموعة من أجهزة التلفاز تحت اسم Oppo Smart TV K9.

وفيما يلي نظرة على الأجهزة التي تم الكشف عنها:

سماعات Oppo Enco Air

تعتبر هذه السماعات بديل لـ Oppo Enco X، وتأتي مع مشغل 12 مم وبطاريات 25 مللي أمبير، وتوفر العلبة المرفقة 440 مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن أن تستمر لتشغيل الموسيقى لمدة 24 ساعة.

تحتوي Enco Air أيضا على وضع مخصص للألعاب، مع خاصية IPX4 ضد دخول الماء وأدوات التحكم باللمس للحجم والمكالمات وتتبع التغييرات.

وتباع السماعات بـحوالي 39 دولارا، وهي متاحة بالفعل للطلب المسبق على موقع أوبو وموقع JD.com بأربعة ألوان وهي الأسود والأزرق والأبيض والأخضر.

أجهزة تلفاز Oppo Smart TV K9

تأتي تشكيلة K9 بثلاثة أحجام وهم: 43 و 55 و 65 بوصة مع بعض الاختلافات، ولكن تشترك الطرازات الثلاثة في امتلاكها مجموعة شرائح MT9652 مع وحدة معالجة مركزية رباعية النواة وذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت.

ويأتي أصغر الأجهزة بدقة 1080 بكسل وشاشة DLED مع سطوع 230 شمعة، ويأتي الاثنان الآخران بسطوع 300 شمعة سطوع.

يحتوي الطراز مقاس 43 بوصة على مكبرات صوت مزدوجة بقوة 10 وات وذاكرة تخزين داخلية 8 جيجابايت، فيما يأتي الطرازان مقاس 55 و 65 بوصة بمكبرات صوت بقدرة 15 وات ومضاعفة مساحة التخزين للأفلام والصور.

وبالنسبة للسعر، يباع طراز 43 بوصة بـ 275 دولار وطراز 55 بوصة بـحوالي 310 دولار، في حين يبلغ طراز 65 بوصة بـحوالي 510 دولار.

سوار Oppo Band Vitality

يحتوي السوار الذكي على شاشة AMOLED مقاس 1.1 بوصة وشاشة SpO2 ومتعقب للنوم، ويتميز أيضا بمقاومة للماء حتى 50 مترا.

ويمكن لـ Band Vitality العمل لمدة 14 يوما بشحنة واحدة، حتى مع تشغيل تتبع معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة.

ويتوفر السوار باللون الأزرق أو البرتقالي بسعر 23 دولارا فقط.