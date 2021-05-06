تقنية جديدة تستخلص الهيدروجين من البحر بدون ملوثات‎

ابتكرت شركة sHYp B.V لأنظمة الطاقة المتجددة، والتي تتخذ من مدينة بالتيمور الأمريكية مقراً لها، تقنية ستحدث ثورة في إنتاج الوقود النظيف، حيث تنتج غاز الهيدروجين من ماء البحر أو محلول ملحي، بدون الحاجة لتحلية المياه وإنتاج نفايات ملوثة.

ويمكن استخدام الهيدروجين كوقود مستدام، بديلاً عن الوقود الأحفوري الضار بالبيئة.

ووفقاً لموقع Maritime Executive لأخبار الصناعات البحرية، صممت شركة sHYp B.V، نوعاً جديداً من جهاز محلل كهربي جديد ”وهو نظام يستخدم الكهرباء لتفتيت الماء إلى هيدروجين وأكسجين“، ولا يتطلب تحلية مياه البحر ولا ينتج نفايات سامة.

وأوضحت الشركة، أن إزالة الحاجة إلى وحدة تحلية يقلل من التكاليف المرتبطة مع إنتاج الهيدروجين، كما ويقلل من الحاجة لخطوط أنابيب التوزيع المعقدة المستخدمة في أنظمة المحلل الكهربائي التقليدية.

وتتنوع تطبيقات التكنولوجيا الجديدة، ومن بينها إنتاج مواد كيميائية قيّمة.

وبحسب شركة sHYp B.V، لتوليد الهيدروجين فإن تقنيتها يمكن أن تنتج في وقت واحد منتجات مشتركة مهمة أخرى مثل هيدروكسيد المغنيسيوم، كما وتلتقط ثاني أكسيد الكربون من مياه البحر، وتعدل من مقياس الرقم الهيدروجيني للمياه لتطبيقات معالجة المياه.

وستطلق أول تجربة تجارية للتقنية قبل نهاية العام الجاري.