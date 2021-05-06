"Show Mode".. ميزة جديدة من أمازون لتحويل أجهزة الكمبيوتر لشاشة عرض ذكية‎

في تجربة ثرية ومفيدة دون دفع المزيد من الأموال، أتاحت أمازون مؤخرا الحصول على شاشة عرض ذكية عبر إضافة ميزة ”Echo Show Mode“ إلى عائلة مساعدها الذكي أليكسا.

وتعمل الميزة الجديدة مع أجهزة كمبيوتر محددة سلفا من شركة لينوفو، وهي Lenovo 10 بالإضافة إلى أجهزة Lenovo Yoga أو IdeaPad أو ThinkPad.

وكانت لينوفو، أحد أكبر بائعي أجهزة الكمبيوتر في العالم، قد صرحت في وقت سابق اليوم، أن مجموعة مختارة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة Yoga و ThinkPad ستتمكن من الوصول إلى ميزة Amazon Echo Show المدمجة مع تطبيق أليكسا لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها التي تعمل بالويندوز.

من ناحيتها، كانت أمازون قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام، أن ميزة ”Show Mode“، ستحول أي كمبيوتر محمول من نوع Lenovo Yoga و ThinkPad إلى جهاز Echo Show ذكي وفعال، متى أراد المستخدم ذلك.

ويمكن تمكين الميزة يدويا، أو برمجتها لتظهر تلقائيا عندما يكون الكمبيوتر المحمول ساكنا أو مغلقا، للبدء، كل ما عليك فعله هو قول ”أليكسا، افتح Show Mode“ أو النقر فوق زر Show Mode بتطبيق أليكسا.

وتتيح ميزة أمازون الذكية، عرض الأخبار والطقس والاستماع إلى الموسيقى. ويمكن للمستخدمين أن يطلبوا من أليكسا استفسارا صوتيا دون استخدام اليدين، بالإضافة إلى التحكم في الأجهزة المتصلة بشبكتك المنزلية الذكية.

وأعلنت كل من لينوفو وأمازون عن هذا التعاون لأول مرة في CES 2021، من خلال إطلاق Lenovo Yoga Slim 9i.

كما أنه متاح الآن على أجهزة الكمبيوتر المحددة من لينوفو، التي تعمل بنظام Windows 10 في: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان والهند وأيرلندا والنمسا وكندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأستراليا ونيوزيلندا.

ويتوقع، في وقت لاحق من هذا العام، أن تتوفر ميزة Show Mode على طرازات أجهزة الكمبيوتر الأخرى.