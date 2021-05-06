"غوغل" تطرح ميزة جديدة للأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد

طرحت شركة ”غوغل“ ميزة جديدة لمستخدمي الأجهزة اللوحية، التي تعمل بنظام التشغيل ”أندرويد“، تسمى Entertainment Space.

وتصف ”غوغل“ هذه الميزة، بأنها مكان مخصص وشامل لجميع الأفلام والعروض ومقاطع الفيديو والألعاب والكتب المفضلة للمستخدم.

وتعمل الميزة أيضا على حل مشكلة التنقل بين التطبيقات؛ لمحاولة اكتشاف والبحث عن الأمر الذي يريده، وتقديم عرض إجمالي للمحتوى من خلال التطبيقات، والتي يتم تجميعها حسب النوع.

ومن خلال الميزة، يتم تبويب الأفلام والبرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو على يوتيوب، بالإضافة إلى الاقتراحات المخصصة والشائعة من Google TV و Twitch و Hulu، والعديد من الخدمات الإضافية.

كما يتم تبويب الألعاب، بالإضافة إلى التوصيات أو تبويب الكتب المرئية والصوتية التي يمكن قراءتها دون الحاجة إلى الدخول لتطبيقات معينة.

ومن المقرر أن تعمل هذه الميزة بدءا من هذا الشهر على الأجهزة اللوحية، وفي وقت لاحق من هذا العام، سيتم طرحها عالميا على الأجهزة اللوحية الجديدة من لينوفو وشارب.