"تيك توك" ينضم إلى تحالف تكنولوجي يحمي الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت

انضم تطبيق الفيديوهات الشهير ”تيك توك“ إلى تحالف التكنولوجيا الذي يضم أبل وجوجل وغيرها من كبرى الشركات التقنية؛ للعمل على حماية الأطفال من الاستغلال وإساءة المعاملة عبر الإنترنت.

وكشف ”تيك توك“ أن السبب في انضمامه للتحالف التكنولوجي هو الرغبة في تعميق النهج القائم على الأدلة للتدخل والمساهمة في معالجة سلامة الأطفال واستغلالهم.

وأضاف في بيان: ”كجزء من هذه الخطوة، ستنضم الشركة إلى التحالف والعديد من اللجان المكرسة لدفع حماية الأطفال إلى الأمام“.

وشدد التطبيق أيضا على بعض الضمانات التي يتم توفيرها لحماية القاصرين، حيث يتم تعيين حسابات الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاما على الوضع الخاص، ويمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما فقط استخدام ميزات البث المباشر والمراسلة المباشرة.

ويحظى ”تيك توك“ بشعبية كبيرة بين الشباب، واعتبارا من عام 2021، تبين أن 25% من مستخدمي التطبيق تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 19 عاما؛ لذلك من المنطقي أن يتخذ التطبيق خطوات إضافية لحماية هؤلاء الأفراد.

وكانت الشركة قد اتخذت العديد من الإجراءات بعد أن فرضت عليها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية غرامة قدرها 5.7 مليون دولار في عام 2019، حيث تبين أن ”تيك توك“ أخفق في التعامل مع بيانات الأطفال بشكل صحيح.