"هونر" تطلق سلسلة "MagicBook X" لأجهزة الكمبيوتر المحمول

حددت شركة هونر الصينية يوم الجمعة المقبل، لإطلاق سلسلة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمول، تسمى ”MagicBook X“ في حدث رسمي، سيتم بثه في تمام الساعة الـ14:30 بتوقيت بكين، الـ(6:30 بتوقيت غرينتش).

وكشفت العلامة التجارية الصينية، أن الأجهزة الجديدة ستكون أرق وأكثر إحكاما من أي وقت مضى.

ويمكن أن يكون جهاز ”MagicBook X“ الجديد بديلا لـ ”MagicBook Pro“، ومن المحتمل أن يكون بمواصفات مميزة وبأسعار معقولة مع الحفاظ على التصميم ذاته.

وبالانتقال إلى المواصفات الفنية لجهاز ”Honor MagicBook X“ الجديد، نعلم على وجه اليقين أنه سيتم اعتماده من ”Intel Evo“، الذي يحقق توفيرا أفضل للطاقة وأداء أعلى.

ويشير الإعلان التشويقي الرسمي، إلى أنه سيكون هناك إصدار بمعالج ”Intel Core i7“.

ولم تكشف هونر عن المواصفات الداخلية للجهاز، لكن الإعلان التشويقي الرسمي بين أنه سيتم تزويد جهاز ”MagicBook X“ الجديد بمنفذي ”USB-A“ أحدهما على كل جانب، ومنفذ ”micro HDMI“ ومقبس صوت 3.5 ملم ومنفذ ”USB-C“ لتوصيل الطاقة.

وستأتي الشاشة بحواف رفيعة للغاية، وهذا يعني أن كاميرا الفيديو قد شقت طريقها بين المفتاحين ”F6“ و ”F7″، تماما مثل أي كمبيوتر محمول من الدرجة الأولى.

وبالنسبة للسعر، فلم تكشف هونر عن سعر الجهاز القادم، لكن نتوقع جهازا بأسعار منخفضة مع مواصفات رائعة وتصميم مميز للغاية.