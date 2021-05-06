لينوفو تكشف رسميا عن مواصفات جهاز "Xiaoxin Pad Pro 2021" اللوحي(فيديو)

طرحت شركة ”لينوفو“ الصينية فيديو تشويقيا لأحد الأجهزة اللوحية التي سيتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة باسم ”Xiaoxin Pad Pro 2021“.

ووفقا لموقع ويبو الصيني، سيعمل جهاز Xiaoxin Pad Pro 2021″ اللوحي بواسطة معالج ”Snapdragon 870″، وسيحتوي على شاشة ”OLED“ بدقة 2.5K (2560 × 1600)، ونسبة تباين تبلغ 800,000:1، ومعدل سطوح يبلغ 600 شمعة.

كما أكد الفيديو التشويقي للشركة، أن جهاز ”Xiaoxin Pad Pro 2021“ سيأتي بشاشة ”OLED“ بمعدل تحديث 90 هرتز، ودعم لتقنية ”HDR 10، Dolby Vision“، ووضع حماية بالعيون معتمدة من شركة ”TÜV Rheinland“.

وتوضح الصور التي تم إدراجها، أن جهاز ”Xiaoxin Pad Pro 2021“ اللوحي سيأتي بتصميم مميز للغاية وحواف رفيعة ذات أبعاد متساوية على كل جانب، كما يحتوي الجهاز على مكبرات صوت رباعية وإطار معدني ومنفذ ”USB-C“ وفتحة بطاقة ”MicroSD / SIM“.

وسيأتي جهاز ”Xiaoxin Pad Pro 2021“ مزودا بـ 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت للتخزين، وسيتم تشغيله بواجهة مستخدم ”ZUI 12.5“ استنادا إلى نظام التشغيل ”Android 11“.