"بلو أوريجين" تعتزم إطلاق أول رحلة سياحية للفضاء في 20 يوليو

وأضافت الشركة، أنها ستتيح مقعدًا في أول رحلة لها للفائز بمزاد يستمر عبر الإنترنت لمدة 5 أسابيع، سيتم التبرع بعائده للمؤسسة الخيرية التابعة لشركة الفضاء.

ورفضت أريان كورنيل، مديرة مبيعات الأنشطة الفضائية في شركة ”بلو أوريجين“، الكشف عن تفاصيل الأسعار العامة للتذاكر التي حددتها الشركة للرحلات المقبلة، وهو السر الذي حافظت عليه الشركة لسنوات.

وكانت ”رويترز“ قد ذكرت في العام 2018، أن ”بلو أوريجين“ تنوي تحصيل 200 ألف دولار على الأقل من كل راكب، وذلك بناءً على تقييم خطط شركة ”فيرجن جالاكتيك هولدنجز“ المنافسة المملوكة للملياردير ريتشارد برانسون، واعتبارات أخرى، إلا أن هذا التفكير ربما يكون قد تغير.

وجاء إعلان، اليوم الأربعاء بعد سنوات من الاختبارات وأعمال التطوير تضمنت بعض التأجيلات.

وقالت كورنيل، إنه بعد أول رحلة في، يوليو/ تموز، ستطلق ”بلو أوريجين“ رحلتين أخريين مأهولتين قبل نهاية العام.

يذكر أن ”نيو شيبرد“ مصممة لحمل 6 ركاب إلى ارتفاع أكثر من 62 ميلًا (100 كيلومتر) فوق الأرض إلى الفضاء، وهو ارتفاع يكفي لتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق، ورؤية انحناء الكوكب قبل عودة الكبسولة إلى الأرض بمساعدة المظلات.