"DJI" الصينية تصدر تحديثًا لحل مشكلة بطارية طائرتها "درون Mini 2"

أعلنت شركة ”DJI“ ‏الصينية لتصنيع الطائرات دون طيار ”درون“، رسميًا أن تحديثًا جديدًا للبرامج الثابتة سيكون متاحًا لتصحيح معدل استنزاف البطارية للطائرة دون طيار ”DJI Mini 2“.

وأكدت الشركة أنه مع التحديث الجديد ”سيتم تفريغ البطارية تلقائيًا عندما تكون البطاريات في الطائرة دون طيار أو في الشحن لفترة طويلة ولم يتم استخدامها مؤخرًا“.

وأوضحت وفق موقع ”TechRadar“، كذلك أنه رغم أنها مشكلة بسيطة، إلا أنها تؤثر سلبًا على عمر البطارية ويمكن زيادة تفريغها بشكل كبير.

بدأ مزيد من المستخدمين تقديم شكوى من نفس المشكلة بعد أن سلط أحد مستخدمي ”يوتيوب“ من لندن الضوء على مشكلة البطارية في ”DJI Mini 2“.

وادعى المستخدم، أن بطارية الجهاز يمكن أن تسبب ضررًا بصحته على المدى الطويل.

على عكس بطاريات الطيران الذكية، فإن بطاريات ”DJI Mini 2“ تستخدم كمية صغيرة من الطاقة للحفاظ على الوظائف الأساسية ولا يتم تفريغها تلقائيًا، حسبما قالت الشركة لموقع ”TechRadar“.

وأوصت ”DJI“ بإزالة البطاريات من ”DJI Mini 2“ أو جهاز الشحن إذا لم يتم استخدامها لفترة طويلة، بغض النظر عما إذا كان المستخدم قد قام بتثبيت البرامج الثابتة الجديدة.

يشار إلى أن الشركة لم تعلن بعد عن موعد إطلاق البرنامج الثابت الجديد للطائرة دون طيار.

وتم إطلاق ”DJI Mini 2“ مقابل 449 دولارًا في العام الماضي، وتأتي مع دعم تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K في 30 إطارًا في الثانية، وتقريب 4X، وتقريب 2X، وتنسيق RAW وعمر البطارية يبلغ 31 دقيقة من زمن الرحلة.