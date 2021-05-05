"سبيس إكس" تطلق 60 قمرا صناعيا جديدا من "ستارلينك"

أعلنت شركة ”سبيس إكس“ الأمريكية، إطلاق صاروخ ”Falcon 9“ المعاد تدويره وعلى متنه 60 قمرا صناعيّا من نوع ”ستارلينك“ إلى الفضاء.

وأطلق الصاروخ في تمام الساعة الـ3:01 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال، فلوريدا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية .

من جانبه، قال معلق ”سبيس إكس“ خلال البث المباشر قبل دقائق من إطلاق الصاروخ، إن طقس الصعود في منصة الإطلاق كان رائعا للغاية للإقلاع والهبوط.

وتعد هذه الرحلة، المسماة ”Starlink 25″، هي المهمة الـ 13 في عام 2021 لشركة ”سبيس إكس“ المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والمرة الثالثة التي يغامر فيها صاروخ ”Falcon 9“ بالفضاء.

وبعد إطلاق الصاروخ، انفصلت عنه المرحلة الأولى وبعد نحو 9 دقائق هبطت على المنصة العائمة ”Of Course I Still Love You“ الواقعة على بعد 630 كيلومترا من منصة الإطلاق ليكمل رحلته.

وتواصل ”سبيس إكس“ وتيرة الإطلاق السريعة التي تم تحديدها العام الماضي، إذ احتفلت شركة بناء الصواريخ في هوثورن بولاية كاليفورنيا بإطلاقها الثالث عشر حتى الآن في عام 2021.

يوجد حاليا أكثر من 1500 قمر صناعي للإنترنت من ستارلينك في المدار، وتخطط سبيس إكس ليصل العدد لأكثر من 40 ألف قمر صناعي، أي 5 أضعاف العدد الإجمالي للأقمار الصناعية التي أطلقها البشر منذ فجر رحلات الفضاء.

وتمتلك سبيس إكس -حاليا- نحو ثلث جميع الأقمار الصناعية النشطة في الفضاء.