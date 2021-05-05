أستراليا.. وقف بيع جهاز تتبع لـ"أبل" بسبب مشاكل تتعلق بسلامة الأطفال

سحبت سلسلة إمداد أسترالية أداة تعقب المواقع ”AirTag“ من ”أبل“، إثر موجة من المخاوف اجتاحت البلاد تتعلق بسلامة الأطفال فيما يتعلق ببطارية الجهاز القابلة للإزالة.

وكانت تقارير تم تداولها بشكل واسع خلال الساعات الماضية، أكدت اتجاها سائدا في الأوساط التجارية بأستراليا، لإيقاف بيع جهاز ”Airtags“، الذي قدمته ”أبل“ في الأسابيع الماضية.

ووفقًا للأخبار الواردة في موقع ”gsmarena“ التقني، أعلن المتجر الذي يحمل اسم ”Officeworks“ أنه اتخذ هذا القرار بشأن ”Airtags“ مع الادعاء بأنه يُعرض صحة الأطفال للخطر.

واستندت الأخبار المنقولة عن الصحافة المحلية إلى سلسلة من رسائل ”Reddit“ لتجربة المستخدم (User experience)، خلال محاولات الشراء، والتي كشفت أن المنتج لا يتوافق مع مخاطر سلامة البطارية في أستراليا.

وبحسب القانون الساري في أستراليا، يجب تصميم حجرة البطارية لأي منتج بحيث تكون مقاومة للفتح من قبل الأطفال.

ووفقا للتقارير نفسها، تخطط أبل لإعادة تصميم جهازها للتتبع في أستراليا في هذا السياق. ومع ذلك، يستمر بيع المنتج في متاجر أبل الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز التتبع الذي يعتمد على شبكة ”Find My“ الخاصة بشركة أبل والتي تبلغ مليار مستخدم، قد حظي بدعاية لافتة منذ إطلاقه في نيسان/أبريل.

ويعمل الجهاز على تقنية التتبع اللاسلكية ويستخدم تقنية النطاق العريض للغاية للحصول على دقة مع شبكة واسعة من الأجهزة المتوافقة التي يمكن أن تساعد في تحديد موقع العناصر المفقودة.