تقنية لتغيير ألوان وتصاميم الأسطح بضغطة زر (فيديو)

طور فريق بحثي من مختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي التابع لمعهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا MIT، تقنية تعمل على تبديل ألوان وأنماط تصاميم أسطح الأدوات المتنوعة، بضغطة زر، وفي غضون دقائق، كما لو تم إعادة طلائها من جديد، وذلك باستخدام الحبر المنشط بالضوء.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمعهد MIT، يمكن استخدام التقنية الجديدة في الوقت الحاضر، على الأسطح الملساء والصلبة مثل الأكواب أو أغلفة الهاتف أو السيارات، حيث يعمل الباحثون لتطوير تطبيقها على المنسوجات المرنة مثل: الملابس والأحذية.

وتعمل تقنية الباحثين“ChromoUpdate“ على إقران جهاز عارض ضوئي ”بروجكتر“ يعمل بالأشعة فوق البنفسجية، مع العناصر المغلفة في صبغة تنشط بالضوء، حيث يغير عارض الضوء المسقط، من الخواص العاكسة للصبغة، وينشئ صورا ملونة جديدة في غضون دقائق قليلة.

وقال مايكل ويسلي، المؤلف الرئيس في الدراسة: ”يستفيد برنامج ChromoUpdate، من دورات البرمجة السريعة والتي لم تكن ممكنة من قبل، وتعتمد على نظام المادة القابلة للبرمجة والمطورة سابقا من قبل الباحثين في معهد MIT، وتسمى PhotoChromeleon.

وأشار ويسلي إلى أن هذه الطريقة أول تقنية أظهرت أنه يمكن الحصول على طلاء عالي الدقة ومتعدد الألوان، ويمكن إعادة برمجتها مرارا وتكرارا.

ويستخدم برنامج PhotoChromeleon حبرا شبيها بطلاء ورنيش يسمى ”اللّك“، حيث يتكون من أصباغ اللون الأزرق السماوي والأرجواني والأصفر.

وأضاف ويسلي: ”يمكننا ضبط تشبع المادة في النمط المحدد الذي نريده، ويوفر هذا الوقت عندما يرغب شخص ما في تصميم سطح مركبته، حيث يتيح برنامج ChromoUpdate له القيام بذلك، دون محو وإعادة تصميم السطح الخارجي بالكامل.

كما ويتيح التشبع الانتقائي للمصممين إنشاء معاينة للتصاميم بالأبيض والأسود للتصميم في ثوانٍ، أو نموذج أولي بالألوان في دقائق، ما يعني أن بإمكانهم تجربة العشرات من التصاميم في جلسة عمل واحدة، وفي إنجاز لم يكن من الممكن تحقيقه سابقًا.

وتابع ويسلي: ”يمكنك أن ترى كيف يبدو تصميمك عندما تسطع عليه أشعة الشمس أو عند إلقاء الظلال عليه، في سرعة عالية لا يمكن لجهاز الحاسوب القيام بها“.

وهذا التطور يمكنه تسريع تطوير المنتجات، وتمكين مصممي المنتجات من تغيير أنماطها وألوانها من خلال النماذج الأولية دون الحاجة للرسم أو الطباعة.

كما ويمكن استخدام برنامج ChromoUpdate لتقديم إشعارات في الوقت الحقيقي دون الاعتماد على الشاشات، إذ قال ويسلي مثالاً على ذلك: ”عند وضع كوب القهوة الخاص بك، في نظام جهاز العرض لدينا، وتعمل على برمجته لإظهار جدولك اليومي، يعمل الكوب على التحديث تلقائيا عند تحديد موعد جديد، كما يعرض لك توقعات الطقس“.

وسيتم تقديم البحث في مؤتمر ACM للعوامل البشرية في أنظمة الحوسبة، هذا الشهر والمقرر عقده في مدينة يوكوهاما اليابانية.