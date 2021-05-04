يقدم مزايا متقدمة للطب.. ابتكار مستشعر من الغرافين بحساسية هائلة

طور باحثون في أيرلندا جيلاً جديداً من تكنولوجيا الاستشعار القائمة على الغرافين، من خلال ابتكار مستشعر جديد يتميز بحساسية أعلى للأشياء بمقدار 50 مرة، مقارنةً مع أجهزة الاستشعار الحالية المماثلة التي تعمل بتقنية النانو.

وذكر موقع phys.org للأخبار العلمية، الثلاثاء، أن الفريق البحثي صمم المستشعرات الجديدة بتكلفة منخفضة، من مادة الغرافين مع معجون مبتكر وموصِّل للكهرباء يسمى جي-بوتي“ G-Putty.

يتميز المعجون بتعاظم حساسيته ومرونته بدون التقليل من أدائه، مما يجعله مرشحاً مثالياً لاستخدامه في الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء، وأجهزة التشخيص الطبية.

وأظهر الفريق البحثي أن التقنية يمكن أن تنتج، باستخدام الطابعة الثلاثية الأبعاد، مستشعرا للإجهاد القائم على الغرافين والقابل للتخصيص.

وتعتبر أجهزة استشعار الإجهاد في الطب أداة تشخيصية عالية القيمة، لاكتشاف التغيرات في الإجهاد مثل معدل النبض، أو التغيرات في قدرة المصاب بالسكتة الدماغية على البلع.

وقال دانيال أودريسكول، الباحث المشارك في التجربة: ”يمثل تطوير هذه المستشعرات خطوة كبيرة إلى الأمام لأجهزة التشخيص القابلة للارتداء والقابلة للطباعة في أنماط مخصصة، لتثبيتها بشكل مريح على جلد المريض لمراقبة العمليات البيولوجية المختلفة“.

وتابع أودريسكول: ”تراقب المستشعرات الحالية في الوقت الحقيقي التنفس والنبض وحركة المفاصل وطريقة المشي، والمخاض المبكر أثناء الحمل، ولأن أجهزة الاستشعار لدينا تجمع بين الحساسية العالية مع القدرة على طباعتها بأنماط حسب الطلب، يمكننا تخصيص المستشعر للتطبيق“.

وتُصنع غالباً أجهزة استشعار الإجهاد المتوفرة حاليًا في السوق من رقائق معدنية، مما يقيّد من قابليتها للارتداء والتنوع الوظيفي والحساسية.