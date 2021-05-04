تطوير خاتم ذكي يستخدم في تطبيقات متنوعة (صور)‎

تمكن فريق بحثي ألماني من تطوير خاتم أصبع ذكي يمكن استخدامه في تطبيقات متنوعة.

وسيحل الخاتم الذكي الذي طوره فريق من معهد فراونهوفر الألماني لتكنولوجيا الصب والتركيب والمعالجة ”IGCV“ بديلًا في المستقبل عن بطاقات مفاتيح غرف الفنادق، ومفاتيح أبواب المنازل، والمحفظة وبطاقات الدفع.

ويمكن أن يكون الخاتم الذكي في المستقبل بمثابة بطاقة تأمين صحي شخصية، عند الذهاب إلى موعد طبي.

وصمم الباحثون الخاتم الذكي بتقنية الطابعة الثلاثية الأبعاد ”3D“، وتم دمجه مع شريحة لتحديد الهوية بترددات الراديو وتسمى ”RFID“، وفقًا لموقع ”Inceptive Mind“ الإخباري.

وتكون الشريحة محكمة الإغلاق وغير مرئية في الخاتم، مما يجعلها مقاومة للعبث والتزوير.

وشرح الفريق البحثي أن الخاتم صُنع على شكل طبقة تلو الأخرى، عن طريق توجيه شعاع الليزر فوق طبقة من مسحوق المعدن الناعم، وعند النقطة التي يضرب فيها شعاع الليزر المسحوق المعدني، يذوب ثم يتصلب لتشكيل مادة صلبة، وما تبقى من المعدن يحتفظ بشكله المسحوق.

وتركت طبقات الخاتم مساحات على شكل تجويف للإلكترونيات، وفي منتصف عملية صناعة الخاتم، يأخذ النظام الآلي شريحة ”RFID“ تلقائيًا ويضعها في التجويف قبل متابعة عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وإغلاق الشريحة داخل الخاتم عن طريق طباعة طبقة من المعدن فوقها.

وواحدة من المشاكل التي كان المطلوب حلها هو كيفية إرسال الإشارات الكهرومغناطيسية من شريحة ”RFID“ عبر المعدن، لأن المعدن عادة ما يكون درعًا فعالًا ضد هذه الأنواع من الإشارات.

ووجد فريق البحث حلاً لذلك باستخدام تردد 125 كيلوهرتز (kHz)، للسماح للإشارات بالمرور من خلال المعدن، بشكل أفضل مما يمكن أن يكون بتردد أطول.

بالإضافة إلى ذلك، يتم لصق الشريحة بهذه الطريقة حيث أن إشاراتها يجب أن تخترق ملليمتر واحد فقط من المعدن.

كما ويلعب تصميم التجويف وطريقة دمج الإلكترونيات في الخاتم دورًا في نقل الإشارات.