على غرار "شاومي".. شركة "أوبو" تستعد لدخول سوق السيارات الكهربائية

تستعد شركة ”أوبو“ الصينية، عملاق تصنيع الهواتف، للدخول في صناعة السيارات الكهربائية، بحسب موقع ”غيزمو تشاينا“ التقني.

وذكرت تقارير محلية صينية، أن ”أوبو“ ستكون ثاني علامة تجارية رئيسة لتصنيع الهواتف الذكية تدخل مجال تصنيع السيارات بعد شاومي، إذ رأينا سابقا أن شاومي قد كشفت رسميا عن التزامها الأخير بتصنيع سيارتها.

وأضاف تقرير محلي صيني أيضا، أن مروج خطة أوبو لبناء وتصنيع السيارات، هو مؤسسها تسين مبنغ يونغ.

ووفقا للمنشور، لا يزال تشين يعمل برفقة فريق معني للمشاركة في أعمال تصنيع وبناء سيارة الشركة الجديدة.

وأوضحت مصادر، أن تشين وفريقه أمضوا الأسابيع الماضية في التحقق من الموارد، وتوظيف مواهب صناعية في مجال السيارات.

وأشار شخص مقرب من تشين إلى أن أوبو تجري مناقشات حول تصنيع السيارات، لكن لم يتم إنشاء المشروع رسميا بعد.

في غضون ذلك، لم تؤكد أوبو الأخبار، لكن لتشين تصريحات سابقة يُفهم منها تركيزهم على تصنيع سيارة مستقبلا.

وقال المؤسس في وقت سابق: ”حتى في صناعة السيارات، سنركز على مجالات يمكن لـ (أوبو) أن تؤديها بشكل جيد“.

وأضاف أنه ”إذا لم يتمكن صانعو السيارات من بناء سيارات جيدة وكانت أوبو تتمتع بالقوة، فستحاول ذلك في المستقبل“.

يُذكر أن تشين كان قد التقى مؤخرا بمورد تسلا وصانع بطاريات CATL، كما نشرت أوبو نفسها مؤخرا عددا من براءات اختراع متعلقة بالقيادة الذاتية، مثل أجهزة قياس المسافة وكاميرات ومعدات لتحديد مواقع السيارة.

ووفقا لموقع ”Autohome“ الصيني، قررت أوبو تحديد موقع قسم السيارات الخاص بها في مدينة تشنجدو، للقيام بالأعمال المتعلقة بالسيارات.