"كلوب هاوس" يوسع المنافسة ويختبر إصدارا تجريبيا لهواتف أندرويد

أعلن تطبيق الدردشة الشهير ”كلوب هاوس“ رسميًا إطلاقه اختبارًا تجريبيًا خاصًا بالهواتف التي تعمل بأنظمة الأندرويد، وسيكون من المخطط إتاحة التطبيق على جميع الهواتف التي تعمل بالنظام المملوك لشركة غوغل قريبًا.

وجاء في مدونة كلوب هاوس الرسمية، أن المنصة تختبر إصدارًا تجريبيًا من نظام التشغيل الخاص بهواتف أندرويد، رغم أنه معروف أن المنصة الاجتماعية الشهيرة التي تتمتع بقاعدة مستخدمين واسعة، تتيح فقط لمستخدمي هواتف iOS والمدعوين استخدامها.

وفي يناير الماضي، ذكرت الشركة مالكة التطبيق، أنها تعمل على إصدار تجريبي من الأندوريد، وفي ذلك الوقت، تلقت تمويلًا لتطوير منظومتها في هذا السياق، إضافة إلى مشروعات وتحسينات أخرى.

وفي الوقت الحالي، تبدو الشركة ملتزمة بخطتها، وبدأت بالفعل في اختبار الإصدار، ويتوقع التوسع إلى المزيد من مستخدمي أندرويد بالأسابيع المقبلة.

في السياق ذاته، يتفاخر التطبيق الأمريكي للدردشة أيضًا ببعض التغييرات التي أدخلها في iOS، ومن شأنها أن تجعل التطبيق أسهل وأكثر متعة في الاستخدام. على سبيل المثال، جلب اشعارات جديدة أو تنبيهات زائر جديد، مع أدوات جديدة لزيادة الخصوصية.

وكانت شعبية كلوب هاوس قد قادت عددًا من المنصات المنافسة (بما في ذلك فيسبوك وتلغرام تويتر وإنستغرام) لتطوير بدائلها الخاصة لمقاومة ارتفاع الشعبية المخيفة لهذه الشبكة الاجتماعية.

لذا فإن الإصدار المبكر من كلوب هاوس للأندوريد يعد أمرًا منطقيًا للغاية بغية كسب المزيد من العملاء المحتملين، في ظل منافسة شرسة.