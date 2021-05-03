"سامسونغ" تطلق رسميا إصدارا جديدا من سماعات "Galaxy Buds Pro"

أطلقت شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ، يوم الإثنين إصدارًا جديدًا من سماعات، ”Galaxy Buds Pro LANEIGE Neo Cushion edition“ اللاسلكية.

ويأتي هذا الإصدار الخاص بعد شهر من إطلاق سماعات ”Galaxy Buds Pro Adidas Originals“، في إطار تعاون جديد بين العملاق الكوري مع العلامة التجارية الكورية الجنوبية للماكياج والعناية بالبشرة ”LANEIGE“ لإطلاق إصدار مخصص من سماعات ”Galaxy Buds Pro“.

ويحتوي هذا الإصدار الجديد على سماعات الأذن اللاسلكية باللون البنفسجي جنبًا إلى جنب مع خافي العيوب ”LANEIGE Neo Cushion“، على أن تكون متاحة للبيع في 12 مايو 2021 بكميات محدودة.

وبالنسبة للسعر، سيتوفر الإصدار الجديد للبيع مقابل 199000 وون كوري (حوالي 177 دولارًا)، وسيكون متاحًا للطلبات المسبقة من موقع التسوق عبر الإنترنت لشركة Naver بدءًا من 11 أيار/مايو 2021.

وستتوفر سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة للشراء أيضًا في متجر سامسونغ الرسمي عبر الإنترنت، ومتجر ”Powder Room“، ومتجر ”Amorepacific“ عبر الإنترنت.

عند الحديث عن الجهاز نفسه، تتميز سماعات الأذن بتقنية ”Bluetooth 5.0“ كما تضم السماعة ميزة صوتيات 360 التي ترتكز على تقنية ”Dolby“ لتتبع حركة الرأس، وهي تقنية تحاكي ما قدمت أبل في ”Spatial Audio“.

كما تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي أيضًا، وتدعم أيضًا ميزة إلغاء الضوضاء بنسبة تصل إلى 99%.