"فولكس فاغن" تعلن عن تصميم رقائق عالية الأداء لسياراتها ذاتية القيادة

أعلن هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لشركة ”فولكس فاغن“ اليوم الإثنين، خلال مقابلة له مع صحيفة ”هاندلسبلات“ الألمانية، عن خطط الشركة لتصميم وتطوير رقائق عالية الأداء لسياراتها ذاتية القيادة.

وقال ديس إن الأمر يتعلق بالحصول على أفضل الأجهزة الممكنة، مثل الكثير من الشركات بما في ذلك أبل وتسلا، كما أن هذه الخطوة ستمنح فولكس فاغن كفاءة أعلى في تحديد معالجاتها، ولتحقيق الأداء الأمثل في ضوء المطالب العالية للسيارات.

وتابع ديس، أن عملاق صناعة السيارات الألمانية، لن تقوم ببناء الرقائق بنفسها، لكنها أرادت امتلاك براءات الاختراع، مضيفا أن وحدة البرمجيات بالشركة ستعمل على تطوير وتوسيع خبراتها ذات الصلة.

قد تكون مثل هذه الخطوة مفتاحا لهدف فولكس فاغن المتمثل في أن تصبح علامة تجارية أكثر مرونة وذكاء في مجال التكنولوجيا.

جدير بالذكر، أنه اعتمدت تسلا على أجهزة NVIDIA القياسية للسيارات السابقة، لكنها تحولت وقامت بتصميم رقائق خاصة تمنحها المزيد من التحكم في كيفية تطوير القيادة الذاتية الكاملة والطيار الآلي.

وبالمثل، يُنسب الكثير من مزايا الأداء العالي لشركة أبل تصميم المعالج الداخلي الخاص بها، حيث يمكنها إنشاء وحدات المعالجة المركزية التي تناسب إستراتيجية الحصول على المنتج المثالي.

وأخيرا، سيتعين علينا الانتظار بعض الوقت لرؤية نتائج تصميم الشركة، التى أعلنت أن السيارات ذاتية القيادة ستصبح جاهزة للطرح في الأسواق اعتبارا من 2025.