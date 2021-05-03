ابتكار روبوت ذكي لشحن جميع أنواع السيارات الكهربائية‎

أصدرت شركة Envision الصينية في مجال التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة، أول روبوت ذكي متنقل لشحن السيارات الكهربائية، والذي يعمل بكامل كفاءته وطاقته على الطاقة الخضراء.

ووفقاً لما نشره موقع ”P4World ”، فإن الروبوت الذكي الجديد أطلقت عليه الشركة الصينية اسم موشي Mochi، والذي يكون متاحا للعملاء وللاستخدام التجاري بداية من شهر يونيو القادم.

ووفقا لما أفادت به الشركة المصنعة فإن روبوت Mochi يعمل على شحن جميع أنواع السيارات الكهربائية الموجودة بالسوق في الوقت الحالي، ويعمل عن طريق بطاريات AESC الخاصة بشركة Envision بقوة 70 كيلو واط في الساعة ومتوسط قدرة تشغيلية بمعدل 42 كيلو واط في الساعة.

وأفاد الموقع، بأن الروبوت الشاحن الجديد يمكن أن يُنهي شحن السيارة الكهربائية الواحدة خلال ساعتين فقط ومع مسافة سير تصل لـ 600 كيلو متر.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة، بأن الروبوت الجديد الذي يساهم في بناء مستقبل أفضل سيكون متاحا في مدينة شنغهاي في بداية فصل الصيف.

ولحل مشكلة التكدس على مراكز شحن السيارات الكهربائية، يمكن للعملاء عبر تطبيق Mochi حجز موعد لشحن السيارة والروبوت مزود بمستشعر للعثور على مكان السيارة وإنهاء شحنها في الوقت المحدد.

ويوفر الروبوت الذي يأتي بحجم مناسب ومرن أيض خدمة فحص سلامة السيارة وأمان البطارية خلال عملية الشحن.

تأسست شركة Envision في عام 2007، ومقرها الأساس مدينة شنغهاي الصينية وقامت على مدار السنوات الماضية بتوفير أكثر من 2400 توربين رياح حول العالم، وأعلنت الشركة في السابق أنها تعمل على تحقيق الانخفاض الكربوني والاتجاه لاستخدام الطاقة الخضراء بنسبة 100% بحلول عام 2022.