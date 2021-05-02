هآرتس: قراصنة إيرانيون يخترقون شركة H&M الإسرائيلية ويهددون بنشر بيانات عملائها

قالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، الأحد، إن قراصنة إيرانيين اخترقوا فرع شركة ”أتش أند أم“ H&M الإسرائيلية، وهددوا بنشر 110 غيغابايت من بيانات العملاء إذا لم تتم تلبية مطالبهم التي قالت صحيفة ”هارتس“ إنها لم تُعرف.

وعرّفت مجموعة القرصنة الإيرانية بنفسها بأنها ”N3tw0rm“، ونشرت شعار الشركة الإسرائيلية المخترقة ”H&M Israel“ عبر موقعها على ما يسمى بالشبكة المظلمة، مما يشير إلى أن الشركة تعرضت للهجوم من قِبل المتسللين، ويؤكد أن الاختراق حصل، وأن سرقة بيانات العملاء تحققت بانتظار الفدية.

وتأتي عملية القرصنة هذه في سياق موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية، بعد حوالي 6 أشهر من استهداف أكثر من 80 شركة إسرائيلية في سلسلة من هجمات الفدية التي قال الخبراء إنها كانت أيديولوجية وليست ذات دوافع مالية.

وكانت المديرية الإلكترونية الوطنية حذرت من وقوع هجمات منسقة ضد إسرائيل، هذا الأسبوع، بمناسبة يوم القدس السنوي لإيران، في السابع من مايو الجاري.

ومن بين الشركات التي تعرضت للقرصنة، شركة ”فيريتاس لوجستيك“، التي تم استهدافها إلكترونيًا، وطلب القراصنة فدية بلغت 3 عملات بيتكوين، أي حوالي 170 ألف دولار تقريبًا.

من جهتها، نقلت صحيفة ”تايمز أوف إسراييل“ عن خبراء أن ”N3tw0rm“ تابعة لشركة ”باي تو كي“ المرتبطة بإيران، والتي ادعت أنها اخترقت شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية ”بورتنوكس“، حيث نشرت المجموعة، العام الماضي، وثائق متعلقة بالشركات التي تستخدم خدمات الشركة الإسرائيلية، وبينها طيران العال.