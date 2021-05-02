الكشف عن مواصفات Galaxy Chromebook 2 أول كمبيوتر محمول بتكنولوجيا QLED

يعد جهاز Galaxy Chromebook 2 من شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية أول كمبيوتر محمول مزود بتكنولوجيا QLED في العالم.

وتعد QLED رمزًا إلى ”Quantum Dot LED“ وهي تقنية موفرة للطاقة، تنتج سطوعًا لائقًا وألوانًا مذهلة دون استهلاك الكثير من طاقة البطارية.

ويأتي الجهاز بمعالج Intel Celeron 5205 U، ومعالج رسوميات Intel UHD، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، وشاشة QLED مقاس 13.3 بوصة، و 1920 × 1080 بكسل.

ويعد جهاز Galaxy Chromebook 2، الذي يزن 2.7 رطل، وسُمكه 0.5 بوصة، أنحف وأخف من منافسيه، مثل: جهاز Chromebook Spin 713 من شركة ”آيسر“ الذي يزن 3 أرطال، وجهاز Chromebook x360 14c من ”إتش بي“ الذي يزن 3.6 رطل.

ويأتي جهاز Galaxy Chromebook 2 بهيكل من الألومنيوم، و مفصلتين قويتين بزاوية 360 درجة تعملان على توصيل الشاشة بالسطح، مما يحول جهاز Chromebook إلى جهاز 2 في 1 متغير الشكل.

ويوجد على الجانب الأيسر من الكمبيوتر المحمول 3 منافذ: USB Type-C، ومقبس سماعة رأس، وفتحة microSD، وعلى اليمين يوجد منفذ USB من النوع C.

وأزالت شركة ”سامسونغ“ قلم S-Pen من جهاز Galaxy Chromebook 2، ولم تقم بدعمه، وبدلًا من ذلك، فإنه متوافق مع أقلام USI التي يمكن الحصول عليها من جهة خارجية لكتابة الملاحظات والرسم.

ومن المقرر أن يباع جهاز ”Samsung Galaxy Chromebook 2“ بسعر يبدأ من 549 دولارًا.